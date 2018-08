Vecinos quieren convertir su colonia a privada

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las calles ubicada enen esta parte de la calle ya se emprendieron los trabajos de construcción para lo que aparentemente es una caseta de vigilancia.El hecho fue reportado por un ciudadano quien solicitó información a laa la Información sobre si el fraccionamiento Casa Mata, conocido como Lomas Pozuelos, cuenta con permisos para cerrar la calle que es de uso público.Esto luego de que presuntamente fue corrido por los vecinos de la zona, ya que al parecer el quejoso no era colono del lugar.Los datos proporcionados por la unidad de Acceso a la Información señalan que supuestamente la autoridad municipal no tenían conocimiento de algunos obstáculos que entorpecían en la vía pública, como la colocación de algunos postes.Sin embargo, al parecer la dirección de Protección y Vigilancia presuntamente actuó de forma arbitraria otorgando un permiso para la construcción de una caseta de vigilancia, esto a parte de dañar la imagen urbana de la ciudad, también delimita el acceso de la vía pública, porque se edifica a media calle.Según la fecha consultada en la que fueron otorgados dichos permiso, éstos se dieron cuando Carlos Morrill Yllades estaba al frente de la dirección de Desarrollo Urbano.Pese a que el articulo 36 fracción III del reglamento de Edificación y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato y sus Municipios, establece que la dirección general no autoriza a particulares el uso de la vía pública como la colocación de postes y kioscos para fines de publicidad así como elementos que incluyan señalamientos de tránsito, postes o cualquier otro objeto que entorpezca el libre transito en arroyos viales o aceras.