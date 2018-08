Prevén en Irapuato riesgos con las próximas partidas federales

El gobierno municipal de Irapuato prevé un riesgo ante la descentralización del gobierno federal, así lo dijo el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez e incluso comentó que el panorama del funcionamiento del próximo gobierno en cuanto a recursos es aún incierto.

Destacó que está a favor de la descentralización si esta se aplica de manera correcta, sobre todo si se fortalece a los municipios y los estados, sin embargo, podría no darse de dicha forma y generar cambios que no den beneficio.

Comentó que los municipios se rigen por 3 partidas, que son Ramo 33, las participaciones federales y el ingreso propio, mismas que espera no sean modificadas en sus reglas de operación, pues sería riesgoso.

Ortiz Gutiérrez indicó que la federación debe tomar en cuenta los esfuerzos de los estados para recaudar el recurso, y que es necesario tener mayor apertura a los municipios para decidir sobre los proyectos que son necesarios para la ciudadanía.

“Luego en las participaciones federales vienen etiquetados algunos recursos que desde un escritorio se aprobaron, y que no se pueden aplicar o porque no tienes el proyecto, o porque tu no lo solicitaste, o porque algún diputado federal lo tramitó sin consultar con el Ayuntamiento”, dijo.