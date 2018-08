Multa INE a partidos de Hidalgo con 3.6 millones de pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 3 millones 665 mil 763.23 pesos a los nueve partidos políticos en Hidalgo por irregularidades que detectaron en las campañas de candidatos a diputados locales.

Lo anterior, luego de encontrar irregularidades, tales como no informar gastos efectuados en campaña, agenda de eventos y actos públicos, y presentar de manera extemporánea sus informes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

Estas multas se cobrarán a través de una reducción de hasta 25 por ciento en las prerrogativas mensuales que reciben del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo. El dinero recaudado será donado al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova).

MOVIMIENTO CIUDADANO, EL PARTIDO CON MÁS MULTAS

Movimiento Ciudadano, que en la elección pasada no logró 3 por ciento de la votación por lo que perdió el registro, es el instituto político en Hidalgo con el mayor número de multas, cuyo monto asciende a un millón 127 mil 313.69 pesos.

La multa más robusta impuesta al partido naranja fue por 690 mil 14 pesos, ya que omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de cinco spots de radio por un monto de 115 mil 14 pesos y cinco spots de televisión por un monto de 575 mil pesos.

Le sigue el Partido del Trabajo (PT), a quien el INE le impuso una multa de 594 mil 76.90 pesos, de los cuales, 220 mil devienen de la falta de informes de gastos de campaña del entonces candidato a diputado federal Pascual Charrez Pedraza, actual alcalde de Ixmiquilpan.

ALIANZA, POR HIDALGO AL FRENTE, MULTADA CON 855 MIL PESOS

En cuanto a la coalición Por Hidalgo al Frente, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la multa general ascendió a 855 mil 773.46 pesos.

De esta última cifra, se desprende una multa al PAN por 531 mil 605.86 pesos y al PRD, 324 mil 167.60, ya que postularon en conjunto candidatos en los 18 distritos electorales locales de Hidalgo.

MULTAS AL PRI, MORENA Y PES

Tras la debacle electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el INE le detectó diez irregularidades por un total de 322 mil 164.39 pesos, de las cuales, la referida en la conclusión 1_C7_P2 fue de 161.20 pesos.

En cuanto al partido Morena, su multa es de 256 mil 121.86 pesos; mientras que para el partido Encuentro Social, fue de 254 mil 563.16 pesos.

NUEVA ALIANZA Y PVEM LOS MENOS MULTADOS

Finalmente, las multas a los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México (PVEM) fueron por 171 mil 304.99 y 84 mil 444.57 pesos, respectivamente, recursos que les descontarán de manera mensual.

INE SALVÓ A PARTIDOS DE DESAPARECER

La semana pasada, el Consejo General del INE redujo a la mitad las multas económicas a fin de no “extinguir” el sistema partidista en México; de mantener los criterios tradicionales, los hubiera conducido a la insolvencia económica.

A nivel nacional, las multas que se impusieron a los partidos políticos ascienden a 872.6 millones de pesos, de los cuales, 296 millones 551 mil 281 pesos son por irregularidades encontradas en las campañas federales y 576 millones 208 mil pesos por las locales.

La reducción fue controvertida por la consejera electoral Pamela San Martí, quien calificó de insuficiente e incompleta la fiscalización que hizo el INE, pues “si se hubiese dejado el criterio primigenio las multas sancionadas hubieran ascendido a mil 400 millones de pesos a nivel local y más de 650 millones a nivel federal”.

En respuesta, el consejero electoral Jaime Rivera, justificó que si bien las sanciones son severas por la magnitud de las multas, no tienen que conducir a los partidos a la insolvencia o que pongan en riesgo la viabilidad de su funcionamiento.

“El INE no renuncia de ninguna manera sus facultades, pero estas sanciones deben tener la función de inhibir conductas infractoras de los sujetos obligados y no destruir a los sujetos obligados (partidos) o no hacerlos inviables como organizaciones políticas”, expresó.