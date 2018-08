Reprueban examen de confianza tres de cada cinco policías de Tizayuca

En Tizayuca, tres de cada cinco policías reprueban sus exámenes de control y confianza; es decir, 60 por ciento de los elementos de seguridad, informó el presidente municipal Gabriel García Rojas.

En entrevista respecto a la incidencia de policías reprobados en dichos diagnósticos, el alcalde ejemplificó que, de cada cinco policías, solo dos elementos de seguridad lo aprueban.

Mientras que “tres no lo pasan”, aseguró; por lo que estimó que en Tizayuca 60 por ciento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública “no pasa el examen de control y confianza”.

“Yo creo que hay una gran parte que no pasa el examen y a veces nos detienen porque aunque quisiéramos incorporar a más policías, en su momento si no han pasado el examen de control de confianza, pues no podemos”.

García Rojas puntualizó que reprobar dichos diagnósticos en el municipio repercute en las actividades de seguridad, toda vez que los policías que sí aprobaron “tienen que dar el mayor esfuerzo, porque hay que reconocer que en su trabajo ponen en riesgo la vida”, subrayó.

A nivel estatal y de acuerdo con las estimaciones del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP), 70 por ciento de los policías aprueban sus exámenes.

Mientras que, de enero a mayo de este año, el número de elementos de seguridad reprobados en la entidad incrementó en 29 por ciento, respecto al mismo lapso de 2017.

CERTIFICADO, INDISPENSABLE PARA PERMANECER EN INSTITUCIONES POLICIALES

La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo establece en su artículo 79 que el proceso para evaluación de confianza, así como la expedición que avale la aprobación, son necesarios para permanecer al interior de una institución policial.

Dichos certificados deberán estar en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública en un plazo que no exceda los 60 días naturales después de la aplicación de un examen.

La Ley de Seguridad está publicada en el Periódico Oficial de la entidad y puede ser consultada AQUÍ.

En tanto, la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) indica que las evaluaciones permanentes de control de confianza no solo se realizan a policías estatales y municipales, sino en centros preventivos y reinserción social e instituciones de procuración de justicia de la entidad.