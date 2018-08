Benefician a estudiantes con entrega de bicicletas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estudiantes de comunidades rurales y colonias de San Francisco del Rincón reciben la entrega de bicicletas dentro del programaEste apoyo por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue brindado en beneficio de 20 estudiantes francorrinconeses pertenecientes a primarias, secundarias y preparatorias del municipio.Mayra Teresita Gordillo Gutiérrez, directora de DIF municipal, señaló que este aporte estatal fue especialmente dirigido a los menores de escasos recursos que pueden correr el el riesgo de una migración.Pues el contar con familiares en el extranjero pudiera ser un determinante para que tomaran la decisión de salir del país a iniciar una vida laboral.“Este programa va encaminado a que no haya deserción escolar y también para los menores que tienen familiares en el extranjero pues que no tomen la decisión de irse del país y no corran ese riesgo de querer cruzar de manera ilegal a Estados Unidos” indicó Gordillo Gutiérrez.Siendo un estimulo académico para que los estudiantes mantengan el gusto por acudir a la escuela, además de que se les facilitará su traslado a la misma.mencionó la directora.Cabe señalar que el padrón de los menores beneficiados fue brindado por DIF municipal a través del área jurídica de laen relación al conocimiento de quienes requerían este apoyo.