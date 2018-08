Alcancías de Andrés Manuel López Obrador, son un éxito

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tal es la fama que alcanzó el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue representado en alcancías de barro, por las manos de artesanos de Metepec, figuras que se venden con gran éxito, asegura su creador, Jesús Neri Morales, artesano del Pueblo Mágico.dijo el artista.En ocasiones, la gente piensa que está desproporcionado, pero no es así, pues las caricaturas resaltan algunos rasgos de la persona, aclaró el autor de estas piezas.contó.Contó que ya tenía pensada esta idea, pero decidió esperar al 1 de julio. Previamente caricaturizó a Andrés Manuel López Obrador destacando los dientes, las mejillas y el cabello del ahora presidente electo de México, además del pulgar levantado en señal de triunfo.El taller de este hombre de aproximadamente 50 años de edad, se encuentra localizado en el municipio de Metepec, en la calle de Ignacio Zaragoza, a unos pasos del corredor artesanal ubicado en Comonfort.Es un negocio familiar en el que trabajan sus padres y algunos empleados más, donde Neri es el creativo, es decir, quien le da cuerpo a personajes que resultarán altamente comerciales.Platicó que desde el inicio de las campañas políticas en meses pasados, se percató del gran interés que despertó entre los mexicanos el entonces candidato a la presidencia, incluso ideó varias formas de recrear su figura en barro.Sin embargo, dijo que no quiso verse oportunista y además, ir a la segura con sus ventas, pues en caso de que perdiera las votaciones, tener piezas elaboradas podría significar una pérdida de la inversión, sin contar el ridículo entre sus compañeros.Contrario a ello, el incremento en las ventas de este personaje ha sido paulatino. Jesús Neri comenzó a exponerlas el día de las elecciones, las piezas fueron colocadas en el tercer nivel de uno de los anaqueles instalados en el estacionamiento de su taller, que también es su casa.platicó.El proceso fue primero dibujar la caricatura de Andrés Manuel, luego hacer el molde para dar forma, sólo que no todo el cuerpo y la cabeza salen en una sola pieza, debe ser complementado con un trabajo manual, darle detalle, forma, énfasis en algunos rasgos.El artesano no tiene una producción estándar, pero ha crecido conforme al interés de la gente, que cada vez es mayor, sobre todo cuando observan la sonrisa que destaca en esta alcancía.Neri Morales afirmó que espera tener cada vez más compradores, pero tiene en mente incluso hacer otros personajes, algunos son integrantes del próximo gabinete federal, como Marcelo Ebrard, Elena Poniatowska, entre otros, la idea es tener un pequeño gabinete e incluso alcancías con otros tamaños de López Obrador.aseguró Jesús.