En una actitud de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de derecho, nos reunimos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/ikYoUCs3XN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 10, 2018

"Va a haber división y equilibrio de Poderes, no vamos nosotros a dar línea a los Poderes autónomos o a los Poderes independientes”, dijo.

Conversé con Ricardo Monreal, senador electo y probable dirigente de nuestro movimiento en esa Cámara del Poder Legislativo pic.twitter.com/XKFBxOsmyR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 12, 2018

"Sí va a haber mucha colaboración porque hay identificación, venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, el que haya austeridad y, sobre todo, que el fin último sea conseguir la justicia, la libertad, la felicidad de nuestro pueblo", expuso.

"Vamos a trabajar juntos, de manera firme, colaborando con el Ejecutivo", expresó.

"Estoy consciente y he hecho el compromiso de que debemos de actuar con respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo".A través de un video, grabado en el despacho de su casa, en Tlalpan, López Obrador adelantó que trabajará de manera coordinada con los legisladores para concretar los principales compromisos de su Gobierno."Nos estamos poniendo de acuerdo con Ricardo".En respuesta, el ex Gobernador de Zacatecas también ofreció cooperación al futuro titular del Ejecutivo.En días posteriores, el ex Jefe Delegacional en Cuauhtémoc inició con la recolección de firmas de apoyo a su candidatura, las cuales fueron registradas ante notario.También podría interesarte: Peña Nieto apoyará a AMLO durante el proceso de transición