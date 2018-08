Mujer cuenta su experiencia al abortar tras tener relaciones y olvidar tomarse pastilla anticonceptiva

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

María "U" decidió abortar porque sabía que era muy joven para tener un bebé. Había olvidado tomarse las pastillas anticonceptivas., relató a EL UNIVERSAL.La joven argentina estaba estudiando la secundaria cuando decidió ir al consultorio de un médico para realizarse el legrado clandestino. La acompañaron su tía y su novio, los únicos que tuvieron entonces conocimiento del aborto, pues su madre no estaba de acuerdo y no quería verse involucrada.Tras el rechazo del Senado de su país a la legalización del aborto, la mujer, quien prefirió no dar su nombre real, cedió a este diario una carta que escribió hace unos días para sus hermanos, quienes no sabían sobre lo ocurrido. Este es el texto íntegro:Según el Ministerio de Salud, en Argentina se practican 354 mil 627 abortos clandestinos al año, es decir, 41 cada hora. Miles de las mujeres que se realizan este procedimiento terminan hospitalizadas por complicaciones posteriores.El mismo organismo señala que la primera causa de muerte materna en el país, desde hace 30 años, es el aborto clandestino y se estima que unas 80 mujeres mueren cada año por esa razón en el país sudamericano. Tras la negativa del Senado para aprobar su legalización, sectores feministas apoyados por algunos legisladores buscan promover un referéndum para impulsar una nueva iniciativa legislativa en 2019. Pero la posibilidad de que se discuta en el Congreso es poca, pues en octubre de ese año hay elecciones presidenciales.