Cajón de estacionamiento, origen de riña que terminó en muerte de esposa de magistrado

Tras una discusión por un espacio de estacionamiento, un sujeto asesinó a la esposa del magistrado de Circuito, Miguel Enrique Sánchez Frías, la ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Claudia Lilian Clavelina Tapia.



Para evitar ser detenido, el agresor se quitó la vida.



Hermosa, en la colonia El Mirador, en la zona de Culhuacán, delegación Coyoacán, se registró una discusión entre la ex juez y el piloto de DHL Haxel Antonio García Corona; el motivo fue porque este último obstruía el estacionamiento.



Luego de discutir verbalmente, Clavelina Tapia pidió ayuda de su esposo, pero García Corona sacó de entre sus ropas una pistola y disparó a Claudia Lilian, quien cayó al suelo, inmediatamente salió el magistrado de circuito con un arma de fuego en la mano, pero el agresor le disparó lesionándolo en tres ocasiones. Los vecinos aseguraron haber escuchado al menos 15 disparos.



Cerca de las 7:00 horas, el hijo menor de la pareja agredida llamó a la policía indicando que un hombre había disparado contra sus padres y después se atrincheró en una de las viviendas del 171A de la calle El Mirador, esquina con avenida Hacienda Vistahermosa. Momentos después arribaron policías capitalinos y enseguida se escucharon varias detonaciones de arma de fuego dentro del inmueble, por lo que se solicitó el apoyo del agrupamiento Fuerza de Tarea, ya que además la fachada del inmueble cuenta con una malla electricada.



Entraron a la fuerza. Al ingresar los uniformados a la citada vivienda, ubicaron el cuerpo de Claudia Lilian, de 46 años, mientras que el agresor se había quitado la vida y el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, de 49 años, sufrió heridas de bala.



Entre los objetos hallados en el sitio había cinco casquillos percutidos, dos armas de fuego de diferentes calibres y un arma réplica. Más tarde arribó al lugar de los hechos el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, quien instruyó a su personal a resguardar bien la zona y permitir el trabajo de los peritos de la procuraduría capitalina.



Los cadáveres de la ex juzgadora y del piloto retirado fueron trasladados al anteatro ministerial de la scalía en Coyoacán, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México conrmó que la muerte de dos personas en calles de la colonia El Mirador, en la zona de Culhuacán, fue consecuencia de un conicto entre vecinos y no por el delito de robo.



El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, informó que a pesar de que queda extinguida la acción penal por la muerte del agresor, se continuará con las indagatorias para denir qué fue lo que ocurrió y desde cuando se tenía el conicto. Destacó que el agresor no tenía antecedentes penales y no está relacionado con ninguna carpeta de investigación, pero se investigará si había alguna denuncia en su contra en la Procuraduría Social, pues los vecinos del inmueble señalaron que el hombre era muy conictivo.

