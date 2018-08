Sin incidentes en CDMX por sismo de 5.2 en Guerrero, informa ProtecciónCivil

Sismo preliminar 5.2 Loc. 14 km al OESTE de TECPAN, GRO, Sin activación de alerta, sin incidentes en la Ciudad, pendientes @SPCCDMX — Fausto Lugo (@FaustoLugo) 12 de agosto de 2018

12-Ago-18 09:42:17 Sismo detectado. NO AMERITÓ ALERTA. Sensor cercano: Costa de Guerrero a 15 Km al O de Técpan, Gro. #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) 12 de agosto de 2018

Tras el sismo de 5.2 grados en la localidad de Tecpan, Guerrero, el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, informó que no se reportan incidentes en la Ciudad.A través de su cuenta de Twitter informó que no fue necesaria la activación de las alertas, aunque pidió permanecer pendientes de cualquier eventualidad.El Servicio Sismológico Nacional reportó que esta mañana ocurrió un movimiento telúrico con magnitud de 5.2 a las 9:42 horas, en Tecpan, Guerrero.El Sistema de alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) informó a través de su cuenta de Twitter que la intensidad del temblor no requirió la activación de los altavoces.