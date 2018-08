Muchos planes de AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como ya sabemos, nuestro presidente electo, por el nombramiento que le acaba de dar el Tribunal Federal Electoral es Andrés Manuel López Obrador, contra muchos que augurábamos otra cosa. Sin embargo, para mi gusto, son demasiadas las promesas de lo que va a hacer, a lo largo de los casi 6 años, que va a estar al frente de la presidencia de la república, porque por disposición de la ley electoral, sólo estará 5 años y ocho meses en su encargo.Son 25 acciones prioritarias, que según sus propias declaraciones llevará a efecto, muchas de ellas de manera inclusive anticipada, cosa que no se había visto antes, muchas de ellas de manera inmediata y muchas otras, a lo largo de su período presidencial.El problema que yo veo, es que los recursos no le van a alcanzar, o va a endeudar al país, esto de acuerdo al listado de obras, que el periódico de internet denominado ADN político menciona, algunos de ellos incumplibles desde mi punto de vista y otros que si serán factibles.Le alabo lo ambicioso de su plan de trabajo, pero aprecio que desde el punto de vista material y de los números estimados no se darán por ser excesivos.A continuación, listo los 25 planes que él y su equipo trazan y le tocará al amable lector, evaluar si son o no posibles, efectuando la suma correspondiente, haciendo notar que muchos de ellos, están sin costo estimado, lo que incrementará notablemente la cifra final.1.- Aeropuerto de la ciudad de México, en el que hará una consulta con los técnicos en la materia, que se espera esté lista para el 15 de septiembre de este año. Pero después lo consultará con quienes no somos expertos ni mucho menos en cuestiones aeronáuticas, es decir con el “pueblo”, para saber si se le da para adelante a dicho proyecto. (Sin costo estimado) 2.- Para desarrollo del Istmo de Tehuantepec planea construir un ferrocarril de carga y un corredor de 300 Km. de largo, que sólo para el principio del proyecto se estiman 40 mil MDP. 3.- Construcción del tren maya con 830 Km. de vía férrea, cuyo costo estimado es de 64,900 MDP. 4.- Construcción de caminos vecinales, porque él menciona que sobre todo en el sureste, no hay caminos para conectar las diferentes comunidades, con un costo estimado de 97,000 MDP. 5.-Cobertura de internet a toda la república, con costo estimado indefinido pero que costará 7,500 dólares por cada concesionario (persona a la que se transfiere la concesión en términos económicos). 6.- Reconstruir a los afectados por los sismos del año anterior, sin costo estimado. 7.- Desarrollo Urbano en colonias marginadas que carecen de servicios elementales, como agua, luz, etc. donde se concentran marginación e inseguridad, dotándolos a cada uno de escuela, guardería etc. con fondos particulares que no sé de dónde los va a obtener y administrados por una sociedad civil .8.- Duplicar la pensión para adultos mayores, con un costo estimado de 80,676 MDP. 9.- Ayuda a un millón de personas discapacitadas con un fondo de $1,245 al mes, sin costo estimado. 10.- Plantación de un millón de hectáreas de árboles maderables y fruticos creando 400 mil nuevos empleos, sin costo estimado. 11.- Jóvenes construyendo el futuro con meta sexenal de 15.5 millones de jóvenes a través de 6 programas específicos, con costo estimado por año de 109,400 MDP por año. 12.-Creación de 100 universidades públicas, sin costo estimado. 13.- Becas para jóvenes que estudien nivel medio superior mediante una beca de $ 2,400 mensuales, sin costo estimado. 14.- Rehabilitar plantas fertilizadoras, con un costo estimado de 16,000 millones de pesos. 15.- -Canasta básica de alimentos para todos sin costo estimado, fijando precios de garantía para el maíz, frijol y trigo harinero, para dar certidumbre a los productores más pobres. 16.- Crédito ganadero a la palabra, con adquisición de 1 millón de novillos y 50,000 sementales, sin costo estimado. 17.- Proyecto de zona franca en el norte, disminuyendo el ISR al 20% y el IVA al 8%. 18.-Proyecto minero, en donde se le pague lo mismo a un minero Canadiense, que a un minero Mexicano y en donde las compañías mineras pagan actualmente sobre superficie de terreno y no sobre lo que extraen. 19.- Programa de apoyo a PYMES sin costo estimado. 20.- Plan de extracción del petróleo para aumentar su eficiencia, no permitiendo la fractura hidráulica para extraer el petróleo, sin costo estimado. 21.- Modernización de las 6 refinerías en donde México producirá sus propias gasolinas y no dependerá del exterior como ahora, con un costo estimado de 50,000 MDP. Construcción de nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco con un costo estimado de 100,000 MDP. 23.-Producción de más energía eléctrica con un costo estimado de 126 000 MDP. 24.- Atención médica a toda la población con el terminado de 50 hospitales que se encuentran abandonados, con un costo estimado de 10,000 MDP y 25.- Entrega de medicamentos de manera gratuita, evitando la corrupción, ya que, con la eliminación de la misma, alcanza para esto. Cómo puede apreciarse, será muy difícil que lo consiga, sobre todo sin endeudar al país como ya lo había expresado. No se incluyen otro tipo de planes, también mencionados, como la reubicación de las diferentes secretarías y otros muchos.