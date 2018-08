Lo que Usted diga Sr. Presidente electo

[email protected]

La frase que sirve de encabezado a este artículo popularmente se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo en México para significar el poder y la influencia que los presidentes mexicanos tienen conforme al sistema presidencial, pero también para destacar cómo muchos políticos y algunos otros que no están inmersos en ese campo, adoptan formas de sumisión llevadas a extremos de indignidad, para ganarse la voluntad del poderoso o para obtener alguna ventaja.Por lo que ha sucedido a partir del momento en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador obtuvo contundente triunfo en las elecciones del 2 de julio pasado, a alguna parte de lo acontecido podría aplicarse la expresión señalada arriba. Digo esto porque seguramente Usted recordará que hubo una oposición, públicamente expresada y muy acentuada, de grupos de la iniciativa privada que manifestaron desconfianza en relación a la figura de aquel, entonces candidato. Sin embargo, después de la fecha indicada, dos o tres días posteriores, hubo un cambio significativo y entonces hicieron públicas felicitaciones y dijeron que colaborarían en beneficio de los planes que en forma conjunta irían realizando con el ganador de la contienda electoral para la presidencia de la república. En algún caso esas felicitaciones fueron manifestaciones de sumisión que recibieron duras críticas de los analistas políticos en los medios de comunicación. Pero también algunos políticos dejaron las críticas que habían hecho en la campaña y rápidamente desearon el mejor de los éxitos al presunto nuevo presidente. Incluso medios de comunicación que habían criticado de manera muy fuerte al candidato López Obrador, modificaron sus puntos de vista en relación a la forma de cómo ese candidato había expresado sus planes para el gobierno. Así, aquello de que se trataba de planes generales sin concretar bases y aspectos económicos claros y precisos conforme a los que pudieran realizarse, se moderaron. Solamente unos pocos analistas han mantenido su posición en el sentido de que algunos de esos planes si bien parecen ser adecuados, la forma de realizarlos no está muy clara y en algunos casos definitivamente suena imposible atendiendo a la situación económica del gobierno y a otras circunstancias.Ahora, pues, cuando López Obrador obtiene el reconocimiento como Presidente Electo, las cosas mejoran y según ellos, los planes de gobierno se aclaran y se ponen las bases para algunos de los puntos que han considerado fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y del combate a la corrupción. Ha logrado, en ese aspecto, algo que creo que en ningún caso anterior se había dado de manera tan amplia. Me refiero a que ha tenido la suficiente fuerza como para imponer algunos aspectos de la transición gubernamental, pero lo que realmente es de llamar la atención, a mi juicio, es el que haya logrado que Peña Nieto haya accedido a presentar al Congreso una iniciativa confeccionada por el presidente electo y su equipo para que sea presentada en cuanto los cuerpos legislativos estén integrados en el próximo mes de septiembre y para que se cree la Secretaría de Seguridad Pública o algo así, separada de la Secretaría de Gobernación. Llama la atención que el actual presidente ninguna objeción ha puesto a la pretendida y ajena iniciativa, si es que ya la conoce.Pero lo que aún resulta más sorprendente, es que. para el nombramiento del fiscal general, haya accedido incorporar a los 10 nombres que deberá enviar al Senado para que éste escoja una terna que deberá regresar al Presidente, los de tres personas que el propio López Obrador le dará. Parece, pues, si es uno mal pensado, que se está iniciando un camino para que a fin de cuentas el fiscal sea uno de esa terna. Interesante es recordar que organizaciones de la sociedad civil quieren que ese sistema, ya legalmente probado, no sea llevado a cabo, pues prefieren que los nombres sean proporcionados por la sociedad civil. López Obrador ha dicho que no y por ello seguramente ha presionado a Peña Nieto para que sea éste el que realice a fin de cuentas la elección, pero ya con una terna del presidente electo.La pregunta es, por qué se ha mostrado tan obsequioso Peña Nieto. Si él mismo no separó la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación habiéndolo podido hacer; si tampoco realizó la designación del fiscal en el tiempo que pudo hacerlo, ¿por qué ahora acepta la intervención del presidente electo en esos dos procesos, sin que legalmente esté obligado a hacerlo? ¿Por qué la premura de que la ley se concrete y el nombramiento se haga aún antes de que López Obrador llegue a tomar posesión, si para éste ninguna dificultad tendría en hacer ambas cosas al llegar a la presidencia? ¿Será cierto que hay un pacto para “arreglar” situaciones posteriores? Solamente ellos pueden saberlo. Lo cierto es que las cosas no están claras y no parece que sea un buen comienzo para López Obrador ni un buen final para Peña Nieto.