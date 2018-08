Nuestro afortunado legado indígena

"En esta conmemoración anual, comprometámonos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales."

Durante la segunda semana de agosto se ha propuesto un día para reflexionar y actuar a favor de los indígenas. Hasta no hace mucho tiempo no era algo que tuviese un reconocimiento, ello debido a la falta de una visión incluyente que hoy estamos generando en nuestro país.Sin embargo todavía podemos encontrar a las personas indígenas dentro de la categoría de vulnerables, ya que aunque eran los dueños de estas tierras, han sufrido un despojo de sus atribuciones.Las lenguas juegan un papel crucial en la vida diaria de las personas, son un elemento esencial de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible, asegurando la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Sin embargo, a pesar de su inmenso valor, las lenguas en el mundo siguen desapareciendo a una velocidad alarmante, por diversas razones. Muchas de estas son lenguas indígenas. Es el caso cercano de la lengua Chichimeca Jonaz del norte de Guanajuato. Ojalá no perdamos esa riqueza cultural y que la importancia de estos grupos no sólo sean manoseados para logros políticos.Las lenguas indígenas son un factor importante en las cuestiones indígenas tales como la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la biosfera y el medio ambiente, la libertad de expresión, el empleo y la inclusión social.Fue el 23 de diciembre de 1994 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se observará el 9 de agosto de cada año. La fecha marca el día de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. Así que es un reconocimiento relativamente reciente que requiere mayor difusión, aunque he observado poca actividad en este sentido durante este año.Nuestro país ha tenido un desempeño muy importante en el reconocimiento de los pueblos originarios, como también les llaman. Y un gran irapuatense tuvo una participación excepcional en ello: Don Samuel Ruiz García quien desde su labor pastoral y de pacificación pudo entender la importancia que tienen las personas originarias. Felicidades a la organización AVER que continúa con el proceso de otorgar el reconocimiento a Samuel Ruiz y que, en su versión 2018, está abierto en este momento.Somos afortunados ya que esta “Raza por la que hablará el Espíritu”, es la raza mestiza de la cual somos parte las y los mexicanos. Sólo se trata de hacer la parte que corresponde a cada uno y una de nosotros, por ello no estamos huérfanos, tenemos raíces de ambos lados. No todas las culturas pueden tener esa fortuna.Es momento de agradecer y honrar a nuestros antepasados, recordando que el agradecimiento “es de gente bien nacida”. En ese honrar está la recuperación de nuestra identidad y en donde vale la pena traer al aquí y al ahora la honestidad genuina y transparente.Respetemos sus tierras, tradiciones y riqueza, recordando la frase del célebre oaxaqueño: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. Que de verdad sea una de nuestras premisas que nos liberen de las situaciones que producen injusticia social, ya que es el único camino para la No-violencia.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!