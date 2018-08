Roban en templo de San Francisco del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos del Barrio dese quejan de la inseguridad que se vive en la zona; señalan que no se ha respetado ni la misma Iglesia.Esto, al hacer referencia de que la semana pasada se registró un robo en el templo de la localidad, mismo que ya fue denunciado ante el Ministerio Público.Quejosos se dijeron hartos de esta situación pues este acontecimiento ha traído consigo otros más, por parte de los ladrones, de quienes se indicó están identificados.dijo una vecina molesta por la situación, y los hechos que indicaron se han desatado, indicando que hasta han sido amenazados.En busca de una solución, se dijo que ya se había presentado una denuncia ante Ministerio Público, por el robo al templo, del cual no se proporcionó mayor información.Cabe señalar que las autoridades de la Parroquia del Barrio de Guadalupe no quisieron hablar de lo ocurrido, pues se indicó que la situación había quedado en manos de las autoridades, y que se espera que se encuentre una pronta solución.De tal manera que se desconoce la cantidad que fue robada, o los daños que se ocasionaron, ya que solo se obtuvieron algunos datos de los vecinos inconformes , que dijeron se trató de dinero en efectivo y algunos objetos.resaltaron.También indicaron que no quieren que este tipo de situaciones sean constantes en la localidad, a tal grado de que no se respete la misma iglesia.Cabe señalar que las autoridades en materia de seguridad municipal, señalaron que el reporte de robo no se hizo a la corporación, sin embargo se enfatizó en que se tomarán medidas inmediatas en el asunto.Señalando que se desplegara un operativo especial en este barrio, con el objetivo de disminuir este tipo de situaciones, y que por ende se investigará sobre lo ocurrido, y las supuestas amenazas que se señalan por parte de los habitantes.De tal manera que a partir de esta semana, se aplicará vigilancia en el barrio, y con ello recuperar la seguridad en el área.