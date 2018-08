Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado presuntamente por un taxista, en el cruce de la carretera Irapuato-Abasolo, en el entronque a la comunidad La Soledad.El accidente fue reportado al 911 hoy alrededor de las 10:30 de la noche por vecinos del poblado, quienes relataron que un carro de alquiler que circulaba sobre la carretera federal -en la dirección que va de Irapuato hacia Abasolo- había sido interceptado sorpresivamente por el motociclista, en el entronque a La Soledad.Los testigos explicaron que el motociclista salió intempestivamente, pues éste intentaba cruzar la carretera de un extremo al otro. Por lo que su falta de precaución provocó que el taxista se estrellara de frente contra él.El conductor de aproximadamente 40 años murió al instante, pues al salir proyectado se desprendió del casco de seguridad y quedó totalmente expuesto ante el golpe que se dió en la cabeza contra el concreto, .Otros testigos dicen que el taxista todavía se orilló, bajó y se acercó para auxiliarlo pero al ver que no se movía, regresó al carro de alquiler y arrancó para poder escapar.Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja en una ambulancia con sirena abierta, que al bajar se percataron que el motociclista ya había fallecido a causa de las múltiples fracturas que sufrió.Hasta ahora el occiso no no ha sido identificado y las únicas características que se registraron es que es un hombre de estatura normal, complexión robusta, pelón, de entre 38 y 40 años de edadde; que vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra, camiseta blanca, cinturón café y calzado tipo “burra” industrial, color negro.Su cuerpos quedó boca abajo junto a su motocicleta tipo Cross 200 de color rojo con blanco.