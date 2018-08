Once momentos en que las series de animación traumatizaron a los niños

1. La extinción de los dinosaurios

La serie. 'Dinosaurios' (TVE, 1995)

El drama. A principios de los noventa los espectadores ya estaban curtidos en cuanto a la muerte de personajes, por lo que la serie ideada por Jim Henson decidió matarlos a todos. Sí, a todos, también al simpático bebé. El capítulo final termina con el inicio de una glaciación -causada por abusar de la naturaleza, drama con mensaje- que, como sabemos, acabará con la vida de los dinosaurios en la tierra. Algo muy coherente desde un punto de vista científico, aunque si tenemos en cuenta que Earl y Fran utilizaban electrodomésticos y camisas de franela tal vez no era necesario tanto rigor.

2. La muerte de Bryan

La serie. 'Padre de familia' (Fox, 2013)

El drama. “A todos nos sorprendió mucho, en el buen sentido, que a las personas les preocupara tanto el personaje como para enfadarse tanto. Pensamos que crearía un poco de ruido, pero no esperábamos esa furia", declaró Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia, a la revista Entertainment Weekly tras la furibunda reacción de miles de espectadores a la muerte de Brian Griffin. No era la primera vez que lo veíamos sufrir, por amor, por sus adicciones, por alguna pelea o una severa crisis de identidad. Y probablemente la mayoría de los espectadores sabían que ese adiós no era definitivo -resucitó tan sólo dos capítulos después- pero su imagen tras el atropello, moribundo en una cama de hospital y recordando a todos los miembros de la familia cuanto les quería hizo un nudo en la garganta de los fans de la serie.

3. Los 52 capítulos de Heidi

La serie. 'Heidi' (TVE, 1976)

El drama. Es casi imposible elegir el momento más triste de Heidi. ¿El día que el pájaro Pichí emigró? ¿Cuándo estuvieron a punto de sacrificar a Copo de Nieve? ¿Cuándo parece que Clara puede caminar, pero solo es un sueño? ¿La señorita Rotenmeier echando de casa al gatito que Heidi acaba de adoptar? ¿Cuándo Heidi se va engañada a Frankurt dejando atrás todo lo que ama? El anime de los maestros Isao Takahata y Hayao Miyazaki fue pionero en España y pasó de estrenarse de tapadillo en la tarde de los viernes a ser la primera serie de dibujos animados que se emitía los sábados después de la primera edición del Telediario. Un horario de lujo para las series infantiles que se mantuvo hasta los 90 y a cuya cita Heidi sólo faltó una vez: el día de la muerte de Franco la emisión se postergó para el día siguiente, lo que pilló a los espectadores desprevenidos y provocó tal indignación -sí, la gente ya se indignaba antes de Twitter- que el capítulo tuvo que volver a emitirse.

4. La tripulación se queda inerte

La serie. 'Ulises 31' (TVE, 1982)

El drama. “Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades”. ¿Errar? ¿Inertes? ¿El reino de Hades? Probablemente muy pocos niños españoles supiesen exactamente los que significaba aquel mensaje amenazante, pero ver a la tripulación del Odiseo flotar suspendida en el aire les provocó una profundo desazón. El pecado que estaban pagando los inertes era la muerte del Cíclope a manos de Ulises, y la voz que se escuchaba al inicio de cada capítulo la del mismísimo Zeus. A lo largo de la serie, una versión futurista y animada al clásico de Homero 'La Odisea', las mentes infantiles se enfrentaron a muchos episodios inquietantes: la maga Circe convirtiendo a la tripulación en cerdos, el minotauro en su laberinto, las sirenas, los lotófagos... pero ninguno tan perturbador como ese Numaios flotante que vagaba por el espacio tan cerca y tan lejos de su hermana Thais.

5. La muerte de Anthony

La serie. 'Candy Candy' (TV2, 1985)

El drama. Ni 'Topacio', ni 'Cristal', ni 'Los ricos también lloran'. No ha habido jamás un culebrón con tramas y giros tan melodramáticos ni huérfana más sufrida que la rubísima Candy. La niña abandonada bajo la nieve en las montañas de Indiana sufría toda clase de infortunios y desaires hasta que el guapísimo Anthony, el Príncipe de las Rosas, hacía que olvidase su penoso pasado. Pero los inmensos ojos de Candy estaban dibujados para contener más lágrimas que una piscina olímpica y un día durante una cacería, el caballo de Anthony pisa un cepo, se encabrita, y el adolescente fallece. A pesar del trauma y como buena heroína de culebrón tras la muerte de Anthony encontrará el amor media docena de veces más, pero jamás olvidará a su Caballero. Y todo eso con once años, ¿qué valores transmitían estas series?

6. Homer se despide de su madre

La serie. 'Los Simpson' (Antena 3, 1995)

El drama. Tras 27 años creyéndola muerta, Homer descubre que su madre sigue viva y se reencuentran, pero Mona Simpson es una prófuga y no puede quedarse demasiado tiempo en Springfield. La imagen de Homer observando las estrellas en medio de la nada tras decir adiós a su madre es una de las más tristes de la serie animada más longeva de televisión. Una serie que dejó claro desde su primera temporada, con la muerte del músico de Jazz Encías Sangrantes, que a pesar de su vocación humorística no iba a esquivar los momentos delicados. Ahí estuvieron después los fallecimientos de Maud Flanders y Edna Krabappel o el divorcio de los padres de Millhouse.

7. La muerte del perro de Fry

La serie. 'Futurama' (Fox, 1999)

El drama. Fry se encuentra un fósil que resulta ser Seymour, un perro callejero que tras un encuentro fortuito se convirtió en su mejor amigo hasta el día en que fue criogenizado por error. El profesor Farnsworth está a punto de devolverlo a la vida cuando Fry cambia de opinión: Seymour habrá sido muy feliz sin él y ya no lo recordará, no merece la pena. Error. Seymour se pasó toda la vida esperando que Fry saliese de Pannucci’s, como podemos ver durante un clip de un minuto en el que Seymour envejece mientras suena 'I will wait for you' de Connie Francis. Un momento que resulta más desgarrador por lo real: conocemos casos como el de Hachiko o de Greyfriars Bobby, el perro que pasó catorce años al lado de la tumba de su dueño en Edimburgo, o Canelo, el can gaditano que durante doce años se resistió a abandonar la puerta del hospital en el que había ingresado su dueño.

8. La despedida de Butterfree

La serie. 'Pokemon' (Telecinco, 2000)

El drama. Butterfree había sido el primer Pokemon capturado por Ash, el primero al que había entrenado y el primero al que vimos evolucionar, de Caterpie a Metapod y de Metapod a Butterfree, pero para evitar la extinción de su especie debe ser liberado y encontrar pareja. Butterfree se encuentra con una Butterfree femenina -y ahí nos enfrentamos a otro momento inquietante: la sexualidad de los Pokemon- y Ash le libera para que sigan juntos su camino, no sin antes recordar los mejores momentos vividos entre ambos.

9. La muerte de la osa Grizzly

La serie. 'El bosque de Tallac' (TVE 1978)

El drama. Dos oseznos corren felices por un bosque ante la atenta mirada de su madre, de pronto unos cazadores irrumpen, ella intenta proteger a sus pequeños y acaba siendo abatida. Vale, no era la primera vez que los protagonistas de una serie infantil eran huérfanos, pero sí la primera en la que veíamos la muerte violenta de uno de los progenitores. Lo que vino después, las andanzas de Jackie y Nuca por los bosques de Nevada en compañía del indio Senda, tampoco fue un camino de rosas, pero nada pudo superar el drama del capítulo piloto.

10. El encuentro de Marco con su madre

La serie.'Marco' (TVE, 1977)

El drama. “Marco encuentra hoy a su madre y su serie de programas se despide de la televisión después de un largo viaje lleno de tragedias y lágrimas que ha supuesto, para la mayoría de los telespectadores infantiles, una experiencia traumatizante. RTVE, ante el fracaso y rechazo de la audiencia, se ha visto obligada a cortar y anticipar el encuentro entre madre e hijo mes y medio antes de lo previsto.”, escribía José Ramón Pérez-Ornia en 'El País' el 19 de noviembre de 1977. El artículo deja claro el impacto que la adaptación del clásico de Edumundo de 'Amici Corazón' había provocado en la población española, la infantil y la adulta. Era tal la ansiedad que invadía a los espectadores ante el reencuentro entre Marco y su madre Anna Rossi que los programadores se vieron obligados a emitir dos capítulos semanales e incluso a remontarlos para acortar las secuencias menos interesantes. Cuando esa noche, por fin, Marco entró en la habitación de su madre en Tucumán al grito desgarrado de “Mamaíta, soy yo, mamaíta, he venido a buscarte como te prometí” cuarenta millones de espectadores pudieron respirar (y sollozar) tranquilos.

11. El final de David el Gnomo

La serie. 'David el Gnomo' (TVE, 1985)

El drama. Ver morir a los sabios y bonachones gnomos David y Lisa habría sido desolador, pero verles convertirse en árbol tras jurarse amor y cogidos de sus diminutas manos fue aún más devastador. Después de todo, ya habíamos visto desaparecer a muchos protagonistas, pero era la primera vez que los veíamos solidificarse. La despedida del zorro Swift, su fiel compañero, al que ahuyentaban para que empezase una nueva vida lejos de ellos (como años después haría Arya Stark con la fiel Nymeria) ya nos había dejado previamente el corazón hecho fosfatina.