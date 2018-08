América piensa en sedes alternas

Tras el pésimo estado de la cancha del Estadio Azteca, en América están a la espera de lo que determinen los expertos de Turf Managers Special, empresa encargada del pasto híbrido del inmueble.



En entrevista con ESPN, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, reveló que están esperando a que vengan a analizar el estado de la cancha, pero que en caso de requerir reposo, tendrían que hablar con la directiva de Cruz Azul para hacerlo en conjunto.



No nos hemos sentado a platicar el tema. Estamos esperando a que vengan los de la empresa encargada del campo” armó. Aunque en caso de concretarse, “una cancha alterna tendría que ser Toluca, C.U., el Estadio Azul (si es que está en condiciones) o Querétaro”.



Baños también consideró que sí se podía jugar el sábado. “No es para tanto. Hay varias canchas que por la cantidad de lluvia no muestran sus mejores condiciones.



A pesar de todo, la pelota rodaba, no había encharcamientos dentro de la cancha”. Por el momento, reiteró que el América Femenil no jugará en el Estadio Azteca hasta que el césped se encuentre en un mejor estado.