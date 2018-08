Santiago Baños deja entrever que el técnico del Tricolor será del extranjero

De acuerdo a las declaraciones de Santiago Baños, presidente deportivo del América, en entrevista con ESPN, los actuales candidatos para dirigir a la Selección Mexicana se encuentran en el extranjero.



“Lo que yo tengo entendido, es que la gente que se ocupa de esto lo está haciendo de muy buena forma, están entrevistando candidatos”, apuntó el directivo, quien también dejó entrever que esas opciones no están en el entorno del futbol mexicano.



Incluso se le volvió a preguntar si el relevo de Juan Carlos Osorio será de fuera, a lo que explicó que en México ya no quedan muchos prospectos “reales” para ser el elegido.



Además, Baños conrmó que hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no se ha acercado a la institución azulcrema para pedir los servicios de Miguel Herrera.



Y agregó que 'El Piojo' tiene contrato. Finalmente, apuntó que en caso de que el actual técnico del América fuera solicitado para el 'Tricolor', estarían dispuestos a cederlo “sin ningún problema contractual”, aun si solo fuera para un interinato.

Táctico en el Nido pic.twitter.com/9hlsLVq2FQ — Club América (@ClubAmerica) 13 de agosto de 2018