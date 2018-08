En América lo revelan: entrenador de la selección mexicana será extranjero

2018-08-13 16:01:59 | REDACCIÓN

Santiago Baños, director deportivo de Las Águilas, descartó en Futbol Picante de ESPN que Miguel Herrera dirigirá a México

Miguel Herrera, entrenador del América. Foto: Archivo



Santiago Baños, director deportivo del América, reveló en una entrevista para Futbol Picante de ESPN, que el próximo entrenador de la selección mexicana será entrenador.

Al mismo tiempo, descartó que Miguel Herrera, Ricardo Ferretti o Matías Almeyda, lleguen al 'Tricolor'.

"La verdad que yo lo sepa no tienen considerado a nadie aquí el México. Ellos están buscando el candidato ideal para suplir al profesor (Juan Carlos) Osorio. Miguel tiene contrato aquí dos años más, está muy contento. Obviamente le llama la atención volver algún día a selección, pero también tiene claro que su prioridad es América, tenemos que levantar títulos”, explicó.

“El ‘Tuca’ ya lo dijo abiertamente que no va a asumir, el tema de (Matías) Almeyda según tenemos entendido está por arreglar con Costa Rica, los demás también están en sus equipos. Siendo realistas ves que no sale un nombre en México, entonces dice que el porcentaje de que traigan a alguien de afuera crece mucho”.

Baños también aseguró que le daría facilidades a Herrera, si al final le llega una oferta de selección mexicana.

“No creo que sea tanto de cláusula. Si la selección me lo pide y creen que es el candidato ideal para dirigir a la selección, nosotros con mucho gusto lo cederíamos sin ningún problema contractual, repito no creo que vaya por ahí, en estos momentos la gente de selección está viendo las mejores opciones para asumir el cargo en selección nacional”.