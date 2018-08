Iván Rodríguez dice que en León no se tienen que 'alzar'

2018-08-13 10:31:12 | REDACCIÓN

El futbolista de La Fiera cree que León podrá mantener su buena racha en Liga MX y Copa MX, siempre y cuando siga habiendo compromiso

Iván Rodríguez, contención del Club León, previo a la práctica del conjunto verdiblanco. Foto: Óscar Jiménez



El torneo de Apertura 2018 va en claro ascenso para el León e Iván Rodríguez, canterano del equipo, cree que podrá seguir por esa línea si el equipo se mantiene concentrado y comprometido.

"(Tenemos que) llevarnosla con tranquilidad, no elevarnos, es el trabajo, es luchar, saber cómo van las cosas y mejorar", fue la reflexión del polivalente futbolista de La Fiera, en referencia al desempeño del club esmeralda en este semestre, que comenzó con tres derrotas (una en la Copa MX), y ahora lleva dos victorias (también una en Copa MX) y un empate.

Rodríguez, quien el torneo de Clausura 2018 fue una de las revelaciones del León al hacerse con un puesto en el cuadro titular de Gustavo Díaz, ha visto reducido sus oportunidades de juego dramáticamente, y si hace un semestre participó en 16 partidos de Liga MX (1362 minutos) y uno de Copa MX (56 minutos), ahora suma dos juegos en el torneo copero (180 minutos) pero solamente 1 partido de nueve minutos en la Liga MX.

"(Me queda) Esperar otra vez la oportunidad que el profe me tiene que dar. Igual es una competencia interna que es muy sana y me tiene que ayudar muchísimo a seguir mejorando".

Vital será entonces que el nacido en Morelia, Michoacán, pueda seguir mostrándose en los partidos de la Copa MX.

"(El juego de mañana ante Mineros) es un gran parámetro y creo que es un partido muy, muy importante, que tenemos que sacar adelante, tenemos que dar el máximo para ganar".