Leonardo Ulloa de Pachuca: 'jamás me he puesto metas'

2018-08-13 10:49:34 | AGENCIA REFORMA

Leonardo Ulloa, refuerzo de los Tuzos proveniente del Leicester City, dice que no es una 'bomba' y que no sabe cuántos goles meterá

Ulloa, en su llegada a Pachuca. Foto: Tomada de Twitter (@serolf2888)



El argentino Leonardo Ulloa no se considera el fichaje 'bomba' del Apertura 2018 y solo piensa en integrarse ya a los entrenamientos de Pachuca para encontrar regularidad pronto.

En su llegada a México, el ex delantero del Leicester City comentó que ya ha escuchado la situación actual del club hidalguense pero aseguró que su intención es aportar al buen funcionamiento del equipo sin plantear una meta de goles para el final de la temporada.

"Ahora quiero hablar con la directiva, con el técnico, entrenar y ya será lo que el míster decida. Siempre intento dar lo mejor y ayudar al equipo, pero jamás me he puesto metas específicas de goles", indicó Ulloa, quien estará a las órdenes de Pako Ayestarán.

Además, el ex campeón de la Premier League aseguró que no se considera el mejor fichaje de la temporada, pues prefiere responder en la cancha y manejarse con un perfil bajo.

"No, primero porque no lo sabía. Segundo porque no lo tomo como tal. Vengo de otra liga a intentar sumar para el equipo. Ahora queda estar a disposición del técnico e intentar ayudar. Las etiquetas no me gustan, soy tranquilo y de perfil bajo".