2018-08-13 13:29:00 | AGENCIA REFORMA

El familiar de Natalya y Bret Hart sufrió un golpe en la cabeza

Jim Neidhart. Foto: Cortesía



El ex luchador de WWE Jim "The Anvil Neidhart" murió la mañana de este lunes a los 63 años producto de un golpe en la cabeza provocado tras sufir una caída en su residencia ubicada en Pasco Washington.

La oficina de la policía en Pasco informó que la ex estrella del pancracio norteamericano "sucumbió ante la herida en la cabeza".

Neidhart, quien junto a Bret "The Hitman" Hart formó una de las más formidables parejas en la historia de la lucha libre norteamericana, fue un ídolo de los encordados, donde se hizo famoso entre 1985 y 1997 como parte de la "Hart Foundation".

"The Anvil" deja como legado sus batallas épicas en el ring y a su hija Natalya, quien es ex campeona del campeonato femenino de la WWE y actualmente se desempeña como parte del róster de la marca Raw.

En redes sociales, Bret Hart indicó que "simplemente no tenía palabras" para describir sus sentir tras conocer la muerte de su familiar.