¿Peligran juegos en el Azteca?

AMÉRICA recibirá a los expertos en jardinería para revisar [email protected] del Azteca.



De recibir una negativa al estado del césped, analizan cambiar de sede para los siguientes juegos. — Rubén Rodríguez (@ruubenrod) August 13, 2018

¿Peligran los próximos juegos en el Estadio Azteca?Esta fue la pregunta puesta sobre la mesa de Futbol Picante, programa de análisis deportivo de ESPN, a Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, después de que en varios medios de la prensa nacional, se diera por sentado que el inmueble dos veces mundialista sería 'desalojado' por un rato para mejorar el estado de la cancha.“No nos hemos sentado a platicar el tema porque no es una opción real. Hablar de una cancha externa sería algo cercano, canchas hay, Querétaro, no sé. No es una opción clara, nos tenemos que poner de acuerdo entre directivas, pero no hay algo confirmado. Hoy por la noche llega la gente encargada de los arreglos en el Azteca, verán los avances y nos sentaremos con ellos”, dijo el directivo, quien aseguró que la decisión se dará junto con la gente de Cruz Azul.“Si llega a pasar algo así tendría que ser del América y Cruz Azul, no serviría si solo un equipo sale del estadio. Hay varias canchas, por la cantidad de lluvia, que no están en las mejores condiciones. En el Azteca la pelota rueda y no hay encharcamientos, y eso permite jugar. Estamos conscientes que no está en las mejores condiciones, pero esperemos que pronto mejore”, agregó.El directivo reveló en la misma entrevista que el equipo que sí dejará de jugar en el Estadio Azteca será el América femenil, el cual no está obligado a jugar en un estadio hecho y derecho, tomando en cuenta al reglamento de la Liga MX Femenil.En Picante manifestaron también que Ricardo Peláez, excolaborador suyo, informó que Cruz Azul no tiene planes de cambiar de sede en este torneo, por lo que el partido entre León y La Máquina Celeste de la jornada 5 del Apertura 2018 de la Liga MX, se jugaría con normalidad el próximo sábado a las 17 horas.