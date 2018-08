Ricardo Ferretti: 'si se va uno, está el otro'

2018-08-13 14:06:49 | AGENCIA REFORMA

El entrenador de los Tigres descarta preocupación porque Enner Valencia se vaya al futbol de Arabia

Ricardo Ferretti, entrenados de los Tigres de la UANL. Foto: Agencia Reforma



Aunque se rumora sobre la posible salida de Enner Valencia de los Tigres, Ricardo Ferretti dijo desconocer el tema y agregó no estar preocupado.

"Muy tranquilo, no tengo por qué preocuparme. Sé que tengo buenos jugadores, nosotros los trajimos, pagamos por ellos y si otro equipo quiere jugadores nuestros, pues que llegue con el presidente y tratarlo.

"Como tengo dos buenos jugadores por cada posición, si se va uno, está el otro", expresó.

¿Sería Carlos Bacca su sucesor?

"No sé nada del interés por Enner Valencia y no sé quién es Bacca".

Hoy San Cadilla Grupo REFORMA publicó que el delantero ecuatoriano tendría las horas contadas en Tigres, pues se iría al futbol árabe.