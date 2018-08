Aislinn Derbez dice que lo pasó 'fatal' en 'La casa de las flores'

“Lo pasé fatal debido al embarazo de mi hija Kailani. Cuando estaba en el set actuaba una cosa y luego cortaban porque me sentía mal, ya me estaba desmayando o muriendo. De verdad, lo pasé bastante mal”.

“De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía”.