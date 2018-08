Mamás y advertencias de los jueces marcan La Academia

La Academia ha tenido regaños, momentos emotivos, divertidos y hasta advertencias por parte de los jueces. Te enumeramos los 7 momentos que sobresalieron en la más reciente noche de presentaciones.

1.- Los jueces se deslindan. Arturo López Gavito y Horacio Villalobos se deslindaron de la presión psicológica y demás situaciones que viven los académicos en la casa.

“No estamos de acuerdo con cómo se está llevando este proyecto hacia el interior de La Academia”, dijo Gavito.

Por su parte, Villalobos indicó que “a nosotros nos toca juzgar los tres, dos o un minuto que están aquí. Lo que pase dentro de la casa o lo que piensen los maestros de nosotros nos vale madres".

2.- Dalia, la regañada. La académica no la ha pasado bien estos días en La Academia con tanto regaño de la maestra Guille, que incluso, la sacó de una de sus clases. Cuando tocó su turno de cantar le preguntaron qué pasaba y ella señaló que no la estaba pasando bien emocionalmente.

Dalia no se ha portado bien en sus clases, ¡y tiene dos sanciones! Una más y se va! ¿Qué opinas? Dinos con el HT con #LaAcademia pic.twitter.com/1OEvSCWyr3

3.- ¡Eso no es amor! El romance de esta generación lo protagonizan Ana y Diego, sin embargo, cuando la mamá de la participante apareció por sorpresa frente a su hija en el escenario le presentaron al galán, quien quiso darle un abrazo pero fue parado en seco. También le preguntaron su opinión sobre esta relación y ella, muy segura dijo, que eso no era amor y que mejor se concentraran en aprender y mejorar. Segundos después Adal Ramones llamó a la mamá del chileno, quien se mantuvo al margen.

4.- Horrible, la canción de Thalía, “No me acuerdo”. La hondureña Katheryn interpretó “No me acuerdo”, canción que hace unos meses lanzó Thalía, y aunque los jueces sí criticaron su participación, también criticaron el tema.

Katheryn no lo hizo bien, ¡el perreo no se le dio! ¿O sí? DInos qué opinas con el HT #LaAcademia pic.twitter.com/cQrVl7m7Gc

“Esta canción espantosa siempre que la oigo la quito. Este tema que me parece hasta misógino, pero lo convertiste en algo agradable, sexy simpático, lo hiciste cómico” dijo Horacio, mientras que Edith reiteró que la canción tenía “cero exigencia vocal” y Edwin agregó:

“Luciste mucho la canción, no me gustó, es la peor noche que yo escuché de ti, te desafinaste, faltó aire”.

5.- Llegan las mamás. Las mamás de varios concursantes aparecieron en el programa para animar a sus hijos.

¡Alexis se reencontró con su mamá después de dos meses de no verla! ¡Recuerda que también puedes vernos en línea! #LaAcademia pic.twitter.com/dnJfe1LSRO

6.- ¡No tienen condición física! El reiterado regaño en este sexto programa fue que los alumnos no están respirando bien, se les va el aire y por lo mismo no alcanzan las notas ni el matiz de las canciones, por lo que a todos les pidieron que se pusieran las pilas, ya que no puede seguir pasando a seis programas.

7.- Adiós, poliamoroso. El concursante Adolfo adoptó el apodo por sus preferencias, sin embargo, su papel dentro de la casa terminó este domingo.

¡Lamentablemente el eliminado de esta noche es Adolfo! ¡Sigue tus sueños, poliamoroso, te vamos a extrañar!#LaAcademia pic.twitter.com/m7NziS3Niz

