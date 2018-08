Sin reportes por intolerancia religiosa en la Huasteca: evangelistas

En lo que va del año no se han registrado casos de intolerancia religiosa contra evangelistas en la Huasteca hidalguense; así lo mencionó Jesús Rivera, coordinador de prensa del Encuentro Regional que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Huejutla.



En entrevista, dijo que por su parte son respetuosos en ese sentido, y explicó que en los lugares donde la intolerancia religiosa está presente “somos cautelosos y evitamos esas situaciones de confrontación”. Explicó que cuando no pueden ir a las comunidades a profesar el evangelio, entonces buscan la manera de contactarse con la gente en otros lugares donde no tengan ningún problema por leer la Biblia.



“Ellos pueden leer la Biblia en casa y, si su deseo es seguir por ese camino, hay muchos lugares donde acudir y tener ayuda de algún hermano”, comentó. El coordinador dijo que son pocos lugares en la Huasteca donde no les permiten predicar, y reconoció que las autoridades han sido comprensivas con ellos y les han brindado ayuda para atender y resolver algunas situaciones en las que se han visto involucrados evangelistas.



Jesús Rivera comentó que antes de ingresar a cualquier comunidad o colonia, platican con el delegado, si no les permiten el paso, “simplemente nos retiramos sin ninguna objeción”, concluyó.

