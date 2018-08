. Una investigación de The Associated Press halló que muchos servicios de Google en dispositivos Android e iPhone almacenan su ubicación aunque use una configuración de privacidad para evitarlo. Investigadores informáticos en Princeton confirmaron estos hallazgos a petición de la AP. En su mayor parte, Google es claro a la hora de pedir permiso para emplear información sobre su ubicación.

Una aplicación como Google Maps le recordará que debe permitir el acceso a su localización si quiere emplearla como navegador.Pero esto no es cierto. Incluso con el Historial de Ubicaciones pausado, algunas aplicaciones de Google almacenan automáticamente su localización y la hora sin preguntar. Por ejemplo, Google almacena una captura del lugar donde está simplemente al abrir su aplicación de mapas. Las actualizaciones automáticas diarias con la predicción del tiempo en los celulares Android indican aproximadamente su posición. Y algunas búsquedas que no tienen nada que ver con la ubicación, como “galletas con pepitas de chocolate” o “kits de ciencia para niños”, marcan la longitud y latitud donde se encuentra de forma precisa con un margen de error de un pie cuadrado y guarda el dato en su cuenta de Google.

El problema de privacidad afecta a unos 2.000 millones de dispositivos equipados con el sistema operativo Android de Google y a los cientos de millones de usuarios de iPhone de todo el mundo que usan sus mapas o su buscador.Almacenar los datos de ubicación violando las preferencias del usuario no es correcto, señaló Jonathan Mayer, científico informático en Princeton y exjefe de Tecnología en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés). Un investigador del laboratorio de Mayer confirmó los hallazgos de la AP. "Ofrecemos descripciones claras de esas herramientas y robustos controles para que la gente pueda activarlas o desactivarlas y borrar sus historiales en cualquier momento”.

