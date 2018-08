Pemex tarda en atender reportes de tomas clandestinas

“Tardaban, nosotros no podemos mantener una situación si en dado momento no es de nuestra competencia(...) por la seguridad de nuestros elementos y nuestra misma gente, no estamos capacitados en esa área que le corresponde a Seguridad Física de Pemex”, dijo.





“Ya tendrán ellos sus procesos, nosotros nada más notificamos, hay un reporte y ellos intervienen(...) indudablemente los temas de violencia que acarrea el hidrocarburo ilícito se ve en toda la zona, en la región y en otros Estados, es un problema derivado, a final de cuentas la competencia es de la paraestatal, quien tiene que tomar las medidas necesarias”, dijo.

Petróleos Mexicanos (losde, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, quien indicó que el delito deEnfatizó que, la Secretaría recibe entre, que no son el total de los hechos en el municipio, por lo que no puede decir si la incidencia ha ido a la baja, al no contar con más datos sobre tomas o consumo real.El Secretario de Seguridad señaló que hace 2 semanas, tuvieron reportes de tomas clandestinas en las comunidades Buenos Aires y San Antonio Texas, las cuales fueron atendidas por elementos de seguridad, quienes llegaron primero que los elementos de Seguridad Física de Pemex.Ugalde García señaló que el proceso de tapar las tomas clandestinas, desde que se reportan a la instancia federal hasta que ocurre la acción es muy tardado, pues puede pasar hasta una semana para que Pemex haga trabajos preliminares de clausura en el lugar.Agregó que también se ha notado un incremento en la comercialización de drogas, lo que se nota al detener a personas que llevan principalmente cristal y marihuana, delito que le toca atender de forma directa a la Procuraduría de Justicia.