“Son deficiencias de la CFE pero no sabemos cuáles sean las razones por las que los operadores locales nos den esa respuesta ya que hemos llamado varias veces y nos dicen que ya está restablecido el servicio lo cual no es cierto.



“Es bastante común que nos falle el servicio, por lo menos una vez al mes nos quedamos sin luz. Se va y llega una, dos o tres horas y estamos a expensas y pues el único proveedor es la CFE y es un pésimo servicio”, reprochó Cardona.



“Varios vecinos fuimos a una junta a Aseo Público para comentar que no pasan los camiones recolectores y ahí nos dijeron que revisáramos el asunto con la constructora VGI, se echan la bolita unos a otros”, manifestó César Hernández.



“El Municipio dijo que no está en sus manos arreglar el problema porque no está entregado al 100% el fraccionamiento”, añadió Cardona.

