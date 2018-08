Es necesario vigilar comercio de armas: Rector de la UG

“No va a asustar que se aumente la sanción, lo ideal es que se restrinja el comercio de las armas. (...) Mi postura es, que ese no es el gran problema, sí es un problema, pero el principal problema es ¿cómo en México se incremente el tráfico de armas?, ¿Ccáles son las políticas en torno a la portación y tráfico de armamento?”, opinó.



“Los códigos penales tienen diferentes clases de delitos, los que son delitos de lesión y que el estado debe tener una reacción (...), el estado reacciona cuando ya se lesionó a la persona, en el robo el estado interviene cuando se obtuvo un patrimonio de manera indebida. Hay otro tipo de delitos que son de peligro concreto que se realiza como tentativa no se afectó, pero estuvo próximo ahí el estado debe reaccionar diferente a si se hubiera consumado”, dijo.



“Portar un arma de fuego ¿ya afecta al bien jurídico? ¿traerla?, en cambio sacar la pistola y estar a punto de disparar ya es otro nivel de afectación y privar de la vida otro, pero obviamente ese peligro abstracto es importante en la situación que vive el país, pero creo que se pueden hacer muchas reformas para ese peligro que es la portación de armas”, señaló.

Espera reforma educativa sea benéfica



“Esperamos que las nuevas autoridades estatales y municipales, tengan los suficientes elementos para orientar o reorientar la reforma en beneficio de la educación, a nosotros lo que nos corresponde como Universidad es estar atentos de participar coadyuvar y hacer la parte que nos corresponda”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para combatir los delitos con arma de fuego no bastará con aumentar años a la condena de quien porte de manera ilegal armamento, es necesario vigilar el comercio de armas que ha aumentado en el país considerablemente durante los últimos años, opinó el Rector General de la UG y licenciado en Derecho, Luis Felipe Agripino.Explicó que la ley no puede sancionar de manera eficaz a alguien a quien solo se el detectó la portación de un arma ilegal, como a alguien que se le descubrió apuntando con ella o bien privando de la vida; por lo tanto para mejorar la problemática se debe centrar en la vigilancia en el comercio para prevenir y no tanto en la sanción una vez que el delito ya se concretó.Dijo que cree que hay reformas para combatir la afectación abstracta que es el sólo portar un arma de fuego.Con las promesas del próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de realizar cambios a la Reforma Educativa, el Rector señaló que espera las nuevas autoridades de verdad puedan reorientar la reforma a fin de beneficiar la educación en nuestro país.