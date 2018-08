Timoteo recorre el país ‘bacheando’ para poder solventar a su familia

"Llevo como 4 años haciendo esto, comencé en Puebla, yo chambeaba de esto, en una empresa asfaltera, trabajábamos en las autopistas, de ahí aprendí esto; después me despidieron del trabajo y por mi edad ya no me contratan. Tengo que buscarle, como solventar los gastos y apoyar a la familia", comentó.

El señorDurante el día es variado de cuantos baches tapan, hay días que tapan pocos pero es por que si están muy grandes, en otros días tapan más al ser más pequeños, dependiendo de los tamaños.Sus otros tres compañerosde igual manera tapando baches y pidiendo la cooperación, llevando aproximadamenteCon respecto a las autoridades dijo que "ahorita ya no nos han dicho nada, al principio si nos decían que nos retiráramos, que no podíamos hacer esto; pero nosotros no le hacemos nada ni daño a nadie, al contrario tapamos los hoyos, los ayudamos y con la moneda que nos den voluntariamente se agradece... unos no dan nada pero aquí estamos".Comenta que ha recibido agradecimiento de la gente, quienes les dicen qué calles arreglar o en qué ciudad laborar, y si los conocen los apoyan con una moneda.