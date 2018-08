Devolverán liderazgo del SNTE a Gordillo porque su detención fue ilegal

Ex líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llamaron al actual presidente del magisterioEn entrevista con Grupo Reforma, Tomás Vázquez Vigil, secretario de SNTE de 1998 a 2000, afirmó que hay mucha iel pasado 8 de agosto.



“Es necesaria una reflexión profunda sobre la vida de la organización sindical. Ella (Gordillo) nunca ha perdido sus derechos sindicales”, aseveró.

Indicó que muchos docentes sindicalizados estáporque a diferencia de Gordillo no defendió a los maestros de la reforma educativa.El sobrino de la ex lideresa y ex líder del SNTE en Chiapas, Ricardo Aguilar, explicó que



“Todo lo que ocurrió en el Sindicato durante estos cinco años es ilegal y se tiene que restablecer porque Juan Díaz de la Torre no era dirigente formal y estatutuario”, agregó.

Juan Díaz de la Torre, el dirigente del SNTE, aseguró ante la justicia federal que nunca transfirióEn su declaración como testigo en el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada,, los tres presuntos operadores financieros de Gordillo.



“Todos los cheques que le fueron presentados para firma debían llevar tres requisitos fundamentales, para los fines y objetivos del Sindicato por instrucciones y de manera mancomunada”, dice el testimonio incluido en la sentencia que le devolvió la libertad a la maestra.

La acusación que fue desechada el martes contra Gordillo y que le significó su libertad, señalaba que desde›› Los maestros nunca la acusaron de nada ni el sindicato. Salió absuelta, por eso procede su reinstalación al frente del sindicato.‹‹