Cuando María (nombre ficticio) cumplió sus 19 años, creyó que después de haber obtenido su título era necesario estudiar inglés para obtener mayor preparación, pero esa escuela de idiomas la llevó a sufrir las peores atrocidades.

Durante sus clases conoció a una de las maestras conocida como ‘La Güera’ quien manejaba una red de prostitución y se hicieron buenas amigas.

A través de La Güera conoció a un hombre a que describe como guapo y de buen cuerpo con quien tuvo un noviazgo que terminó en supuesto matrimonio civil.

“Era un tipo guapo, alto, de ojos bonitos, cuerpazo, me daba joyas, dinero, uff no sabía a dónde estaba entrando y adónde iba a caer. Estuvimos 6 meses de luna de miel”, narró María.

Luego de seis meses de disfrutar su matrimonio, María se embarazó, pero su pareja la golpeó por no querer abortar y a partir de ahí todo fue un infierno.

Luego del nacimiento de su pequeña, su esposo la metió a una red de prostitución donde tenía que atender a 30 hombres al día.

María recuerda que en esa casa había un sótano donde había gente secuestrada y droga.

Durante todo ese tiempo sufría violencia física por su pareja y su niña era abusada sexualmente por su propio padre. También se percató de que su matrimonio fue falso.

En una ocasión la policía federal entró a la casa de prostitución e hizo un cateo y detuvo a varias personas entre ellas a María y a su pareja. Supuestamente la niña quedó en manos del DIF.

Finalmente logró salir de la cárcel y se dio cuenta de que su hija jamás llegó a DIF y hasta la fecha no sabe dónde está.

María nuevamente fue víctima de privación ilegal de su libertad por otra red de prostitución por policías y soldados y ahí vivió su segunda etapa de desgracia.

En una ocasión ocho mujeres entre ellas María, tenían relaciones con un policía federal y de pronto las comenzó a golpear.

El hombre fue asesinado a balazos por otros agentes y como las mujeres fueron testigos también tuvieron que morir.

María corrió con suerte. A todas las mujeres las hincaron sobre unas milpas y las mataron, pero María se desmayó y cayó antes de que la balearan.

“Yo me despierto y veo todas muertas y corro entre las milpas encuerada (…) llegué a la carretera encuerada y me vieron soldados. me cogieron y me regresaron”