¡Cárdenas o el origen de la tragedia!

A los 20 años de edad todos somos marxistas, pero el que lo continúa siendo a los 40, sin duda, es un imbécil.Cuando Cárdenas expropió los ferrocarriles allá por 1937, fue imposible revertir la decisión al poder ser considerada como una traición a la patria, una agresión a la figura histórica de “Tata Lázaro”, una salvaje embestida perpetrada en contra del semi Dios michoacano, el supuesto protector de los desvalidos, de los marginados y de los desesperanzados que ya no creían ni en la virgen. Con el paso del tiempo, la empresa operada por el sindicato respectivo,El desastre en pleno.¿A quién se le ocurre nacionalizar una compañía tan vital para los intereses de México para entregársela a los obreros que escasamente podían escribir su nombre sin cometer faltas de ortografía?para unir al país, en lugar de desunirlo tal como hizo el perverso “Tata” con todas sus terribles consecuencias en contra de quienes más deseaba proteger.¿Usted, querido lector, cree que algún Jefe de la Nación, uno de los “infalibles” intérpretes de la voluntad nacional pertenecientes a la “Dictadura Perfecta”, iba a dar marcha atrás a la decisión de Lázaro Cárdenas, a sabiendas que se condenarían en la hoguera más recalcitrante del infierno? ¿Cualquiera de los ídolos priístas iba a revertir la medida que paralizaba a la nación, lo cual hubiera equivalido a bajar la estatua de oro de Lázaro Cárdenas de su inmenso pedestal de mármol blanco impoluto para tirarlo al bote la basura de la historia de México? ¡No, jamás! La expropiación de los ferrocarriles obstaculizó nuestro desarrollo comercial interno y externo de México, nos hizo menos competitivos por el costo de los fletes,¿No ocurriría nada si el país se quedaba sin ferrocarriles? ¿No…?El tal “Tata” comenzó obtusamente con el proceso de obstrucción de las arterias por las que circulaba la gran energía mexicana y ya nadie logró liberarlas. Si bien es cierto que hubo intentos previos para construir vías férreas, fue Benito Juárez, el auténtico Padre de la Patria, quien entregó la primera concesión privada para conectar Veracruz con el Pacífico en 1861.¿Una breve comparación sin recurrir a los sistemas ferrocarrileros japoneses, ingleses o norteamericanos? Francia que cuenta con una tercera parte de territorio de México, transportó de 1981 al 2013 a dos mil millones de pasajeros, (leyó usted bien, 2,000, 000,000 millones de personas) o sea, a 63 millones al año en promedio, en tanto que España movió a 31 superando a más del doble de los viajeros que utilizan líneas aéreas en la península.en generación de riqueza, en el disparo del PIB regional, en expansión comercial e industrial, en competitividad de cara a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y al mundo, al lograr abaratamiento de los costos de transporte…La ruina de los ferrocarriles mexicanos decretada torpemente por Cárdenas, ocasionó que los mexicanos no pudiéramos transportarnos en tren, ya no se diga 15 millones, sino ni una sola persona, nada, nadie,ni de provocar un disparo del PIB regional, ni de estimular la expansión económica y la competitividad en nuestras exportaciones ni de incrementar la recaudación fiscal para aumentar el gasto social del gobierno…¿Quién tiene más culpa de la debacle, el que originó la tragedia o el que la continuó cobardemente? En todo caso, la Dictadura Perfecta prefirió seguir con homenajes al máximo “santón”