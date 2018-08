Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fue “justicia divina” la liberación de la maestra, dice el coordinador de redes sociales del magisterio. Elba Esther fue acusada de crimen organizado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La maestra Elba Esther Gordillo ya fue absuelta de todos los delitos de los que se le acusaban, informó Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra.“Aquí yace una guerrera y como guerrera murió”, alardeaba la maestra en territorio mexiquense, donde ella misma dibujó su postrero epitafio, hace algunos años. Pero ¿cómo pudo haber caído la poderosa Elba Esther Gordillo? El tiempo y el poder la habían erosionado; ahora queda más claro que todo se debió a una venganza política; ésta ya se había convertido en un estorbo para el presidente Peña Nieto y su Reforma Educativa. Además, veinticuatro años mandando en el magisterio es, de por sí, tóxico…Lo de la maestra fue un golpe necesario para tomar el poder de la Silla del Águila, algo similar a lo que hizo Salinas con “La Quina”, que le echaron un muerto, ya tieso, en su casa y una caja de armas, para poder sacarlo del juego y ponerlo en la cárcel, por apoyar y financiar al candidato Cuauhtémoc Cárdenas y estorbarle a Carlos Salinas.Cobijada con el poder que le representaba el manejo y control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América, la maestra gozó del perfume del poder con cuatro presidentes. Elba Esther Gordillo con su mentor, Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo con Zedillo Ponce de León, con quien avaló una primera reforma educativa. Elba Esther Gordillo con Vicente Fox... Y Elba Esther Gordillo con Felipe Calderón, que los unió una inaudita alianza que lo llevó al poder.La maestra Gordillo, maestra de los arreglos en lo oscurito, fue el artífice del triunfo de Calderón: ésta convenció a los gobernadores priistas de que Roberto Madrazo, su enemigo acérrimo, sería un caudillo, de llegar a la Presidencia, que los removería y defenestraría de sus gubernaturas sin miramiento alguno, al más puro estilo salinista. Éstos consideraron que estarían más cómodos y seguros con un Presidente panista y operaron a favor del candidato del PAN, logrando así sobrevivir sin la injerencia presidencial. La maestra vivió sus años de gloria en los gobiernos del PAN, hacía y deshacía a su puro antojo.“Llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la Presidencia de la República, previos arreglos de orden político que a mí no me avergüenzan, yo hago política”, indicó Gordillo. Agregó que, tras el acuerdo con Calderón, obtuvo una jugosa retribución: incrustar en el Gobierno triunfante a su yerno, Fernando González Sánchez, en la subsecretaría de Educación; a Francisco Yáñez en la Lotería Nacional; Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, que lo dejó en quiebra, Roberto Campa en el Consejo Técnico Nacional de Seguridad, entre otras importantes posiciones. Calderón fue agradecido y generoso con la maestra, la colmó de privilegios, dotes y prebendas…Pero los vientos cambiaban con la llegada de Enrique Peña Nieto, que no quiso ir en alianza en campaña con el PANAL, partido de la maestra. Peña Nieto delineó sin cortapisas, desde el primer día de su gestión, su intención de recuperar para el Estado la rectoría educativa. Al parecer Elba no se plegó y en un último desafío, el SNTE tachó de “ignorante” al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.En Palacio Nacional, el 1 de diciembre, Peña Nieto dijo: “Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral”, anunció, para abogar por la eliminación de las plazas vitalicias o hereditarias.En ese momento el futuro de la maestra estaba ya decidido. “Elba salió ese día de Palacio Nacional discreta, sin mayores aspavientos. La ruta estaba trazada: al amparo del Pacto por México, la primera reforma de gran calado fue la educativa, y apenas la siguiente semana, sin la presencia de la maestra, el presidente Peña Nieto la promulgó:” Reforma.Maestra rural, de origen humilde, Elba Esther Gordillo era criticada por lucir elegantes atuendos que utilizaba en las ruedas de prensa y que el diario Reforma se ocupó de describir e, incluso, de estimar su costo: “collar de perlas, costo 4,000 dólares. Blusa de seda, precio 500 dólares. Bolsa Hermes en piel, 5,500 dólares. Zapatos Hermes, 1,200 dólares”. También se le reconoce como dueña de más de una docena de propiedades fuera de México, sin contar las que tiene dentro del País, y su vida de millonaria.El ejercicio del poder, su vida de fausto y su estilo de golpear políticamente, le generaron varios y poderosos adversarios, que siempre estaban a su asecho con especial interés. En el anecdotario político se cuenta que el entonces diputado, el guanajuatense Francisco Arroyo, formó parte del grupo de Madrazo, Beltrones y otros, que la defenestró de la coordinación de la bancada priista en el Congreso. Entonces, la aguerrida maestra encaró a Arroyo y le arrojó 30 monedas, diciéndole: “Sobre mi cadáver tendrás que pasar para que triunfes en tu carrera política...”. Hoy Arroyo vive su exilio político como embajador en Uruguay.El caso de Emilio Chuayffet, secretario de Educación, merece especial atención, por la relación obligada que tendrá el sindicato de maestros y la Secretaría de Educación y porque seguramente Chuayffet nunca olvidó lo que la maestra le espetó en una de las mesas del café Balmoral del Hotel Presidente: en medio de una fuerte disputa que anticipaba su defenestración del Congreso, la Gordillo soltó el veneno: “Licenciado, ¿qué epitafio quiere que ponga en su tumba?”.La maestra Elba Esther Gordillo fue parte orgánica de las entrañas de un sistema, fue creación del presidencialismo, útil en su momento, pero un estorbo después. La maestra, con sus glorias y desgracias personales, controló con puño de hierro al Sindicato, a un millón de maestros, que se plegaron y siempre se alinearon a los deseos del Presidente. La maestra quiso volar alto, tan alto como Ícaro, pero el sol derritió sus alas y cayó en la más profunda de las desgracias en política: el odium del Presidente. Elba Esther fue ella y sus circunstancias.La maestra ya no tiene quién le escriba, enferma y sin ilusiones; la cárcel le enseñó a ver con claridad que su momento ya pasó. Ya aprendió que no pudo volar hasta el sol, que el poder no se comparte, conoce perfectamente bien su naturaleza, usos y servidumbres que éste impone, sobre todo en el presidencialismo mexicano.Finalmente, ¿quién escribirá el epitafio sobre su tumba…? ¿o a cuántos más se los escribirá aún?