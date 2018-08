Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. El sábado pasado hablamos de las 400 personas que ya han comenzado a laborar en la planta de Michelín en León y los detalles de sus actividades, hoy compartiremos lo que está haciendo la firma francesa en su Escuela de Mantenimiento instalada en el IECA León.Como parte de la filosofía de la trasnacional que en México dirige Mike Boggs, está el que la gente que colabora en sus plantas pueda tener la habilidad de arreglas sus propias máquinas.Por esa razón desarrollaron un sistema interno para realizar una formación adecuada de su personal de forma constante durante su estancia como parte del grupo.Pero también se dan cuenta que el nivel educativo de las personas es diferente y eso se llama adaptación y perfeccionamiento; es decir que enseñan las partes básicas de matemáticas, física, electrónica y mecánica para que ellos puedan tener esa base y puedan tenerla para aplicarla en la reparación de sus equipos, básicamente la escuela de Michelín-IECA forma mecánicos y eléctricos, no forma personal de producción, sino todo los que dan mantenimiento a las máquinas.Los programas están creados previo a un análisis de lo que se requiere en cada factoría que tienen en el mundo y es adaptada de acuerdo a los avances tecnológicos, para la gente de Michelín la de León es la más moderna a nivel mundial.Para capacitar a instructores llevan a la escuela a gente con experiencia en su piso de producción, pero no crea que toman un curso de inducción y listo, sino que de forma continua, al menos en seis ocasiones son capacitados entre lapsos amplios de práctica en planta en donde surgen nuevas dudas y son resueltas una vez a su regreso con niveles mayores de especialización.Michelín cuenta con este tipo de escuelas en la India, China, Estados Unidos, Canadá, Francia y España, en las 69 plantas existe una escuela de perfeccionamiento.Un par de proyectos relacionados con el aeroespacial sobrevuelan los cielos de Guanajuato.Funcionarios y empresarios buscan tener un aterrizaje exitoso, pero a la historia aún le quedan detalles por negociar.El primero se trata de un proyecto mexicano, del cual le compartimos detalles en febrero de este mismo año, recordando que se trata de una inversión de 24 millones de dólares en su primera etapa para fabricar aeronaves en León.Detrás del proyecto está la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (Sapi) integrada por tres empresas leonesas dedicadas a la aeronáutica y a las que en plan es sumar posteriormente tres más.Las aeronaves que pretenden fabricar son de última generación, con fibra de carbono, ligeras, con un motor Rotax de 115 caballos y que una de sus innovaciones es que usa gasolina magna de automóvil, y tienen una autonomía de 6 a 8 horas de vuelo y una velocidad promedio de 250 kilómetros por hora. Esperan antes de concluir este año anunciar oficialmente su construcción que sería en el Parque Industrial Sur.Del segundo aún es poca la información, pero sabemos que ya existieron los primeros contactos con una importante firma extranjera que aún no tienen presencia en México y que no le desagrada la idea de llegar a Guanajuato para fabricar piezas para la industria aeroespacial.De pisar suelo guanajuatense una primera opción para instalarse es el parque Sky Plus del que sabemos ya van a comenzar a construir las primeras naves industriales, una segunda opción es Celaya, en donde ya hay tres empresas dedicadas al sector, entre ellas un proveedor de Bombardier.Luego de la tempestad, literalmente las aguas regresan a tomar su cause en la planta de Honda en Celaya.Después de 16 días trabajando en equipo las 24 horas lograron hacer la limpieza de la planta, por ahora su producción de transmisiones ya funciona de manera normal y ahora falta la fábrica de autos que esperan reanude en noviembre.Las pérdidas para Honda que en México está al frente de Hiroshi Shimizu, no fueron menores y, aunque los directivos de la compañía japonesa no han querido compartir una cifra oficial; imagínese encontrarse con que sus robots con valor de hasta 1 millón de dólares les llegó el agua hasta un nivel de 80 centímetros.Son 5 mil 136 personas las que laboran en Honda entre su planta de transmisiones, la de motores y ensamble.Un dato que pocas veces se ha compartido es que fue la propia gente de Honda quien eligió el terreno, incluso el diseñador nipón que estuvo en la planificación de la nave industrial regresará en la última semana de este mes para checar el estado de las instalaciones, es una persona con experiencia, ya incluso jubilado.