De regreso al futuro

Antes de las elecciones, cuando Diego Sinhue Rodríguez todavía no era gobernador electo, tuvimos conversaciones sobre el futuro de Guanajuato. Surgió la idea de visitar Singapur,Los logros del ex territorio británico son considerables si se le compara con Malasia y otras ex colonias europeas. Justo hace 53 años logra la total independencia,En torno a la isla de 715 kilómetros cuadrados se tejen leyendas.mentirosas sobre sus presuntos métodos antidemocráticos, casi tiránicos.Su historia es más compleja y fantástica de lo que da la imaginación. Lo podemos ver a través de sus números en productividad, salud, educación, seguridad pública o esperanza de vida.Vladimir Putin se precia de seguir los pasos del fundador Lee Kuan Yew, aunque lo hace con un tono belicoso y en extremo autoritario.Hoy Singapur tiene una política exterior amigable con todo el mundo. Igual con China que con Estados Unidos, igual con India que con Indonesia, el país al que tanto temía durante la Guerra Fría., Donald Trump y Kim Jong Un.Después del triunfo de Diego Sinhué y todo lo que sucedió con el arribo de Andrés Manuel López Obrador, pensé que la idea había quedado para después, cuando el hoy gobernador electo recuerda ymás prósperos y pacíficos que la propia población del ex Imperio Británico.Las lecciones son muchas y variadas:un índice bajo de criminalidad que sólo gozan lugares como Tokio o Hong Kong.En esta hora difícil para Guanajuato, para la seguridad pública, debemos acudir a la experiencia de países que fincan su prosperidad en un Estado de Derecho. Ninguna necesidad tan apremiante como