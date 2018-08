Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Mi nombre es Monserrat Berenice Pérez Montes, pero todos me conocen como Monse de Cristal, ya que padezco una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta”, así se presenta esta chica con frágiles huesos, pero corazón de hierro.“Desde 2013 imparto una conferencia motivacional llamada ‘Si, Soy de Cristal… ¡Pero Templado!’, en la que, de una forma amena y con ciertos toques de humor, cuento un poco de mi experiencia de vida para proporcionar a los asistentes otra perspectiva, les cuento cómo desde mi nacimiento he enfrentado diferentes obstáculos con tal de vivir más del año que me habían pronosticado los médicos que me atendieron al nacer”.“También les hablo de cómo he logrado uno a uno mis sueños, a través de una actitud positiva, entusiasta y perseverante, así como para demostrarles que ni siquiera una discapacidad o 113 fracturas nos deben detener para cumplir nuestros sueños”.Las charlas que ofrece Monse de Cristal están dirigidas a todo público, aunque tiene un enfoque especial para los jóvenes, ya que ella considera que es una etapa muy difícil y más ahora cuando existe tanta información que los induce a tener en lugar de ser.“Tanta información nos confunde, desorienta y en ocasiones nos hace titubear sobre la importancia de nuestra vida y los valores que debemos practicar ya que, si no tenemos unas bases sólidas, inculcadas por nuestros padres, maestros y la misma sociedad, los jóvenes podemos ser ‘presas fáciles de la vida fácil’, aquella para la que no se requiere preparación, disciplina, trabajo, esfuerzo, constancia, inteligencia y valor para seguirla viviendo”.Monse de Cristal recibió, por su labor, de manos del gobernador Miguel Márquez Márquez y del director del Instituto de la Juventud Guanajuatense, Jorge Alberto Romero Vázquez, en el Teatro Juárez, el Premio Estatal de la Juventud 2018, en la categoría Discapacidad e Integración.También recibió el Premio Municipal de la Juventud en la categoría Compromiso Social, de manos de la regidora del Ayuntamiento de Irapuato, Martha Romero.“Me siento muy contenta y agradecida con la vida y con las personas que me han apoyado y que han asistido a mis conferencias ya que sin ellos esto no sería posible, también me siento más comprometida con mi trabajo, y continuaré preparándome para seguir con esta misión y poder tocar las vidas de más personas”.