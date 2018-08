Gloria Iliana Vega Amesola

“Estoy muy contenta y emocionada por el resultado que dio el primer casting para encontrar a la representante de Mexicana Universal Guanajuato”, comentó Erika Gómez, coordinadora del certamen a nivel estatal.El próximo 15 de noviembre Guanajuato tendrá a su representante que competirá en la segunda edición nacional de Mexicana Universal 2019, plataforma con pase directo para Miss Universo.En el Radisson se realizó el primero de dos casting que se contemplan para escoger a las 10 aspirantes a la corona estatal del certamen de belleza.El diseñador de modas, Leonardo Mena; la coach de misses, Alejandra Córdova; la asesora de imagen, Marilú Wong; el doctor especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, Aarón Guerrero y la diseñadora, Fanny Dávalos fueron los encargados de elegir a las chicas que pasarán a la siguiente etapa.“Vamos a confirmar si son 10 o 12 las que concursarán en la final, la verdad en este primer casting íbamos a elegir sólo 5 pero a lo mejor, por los buenos resultados, vamos a tener una más”, dijo Erika Gómez.Dos semanas antes de la final estatal se prepara un reality show que se transmitirá por internet, en el que las chicas harán diferentes dinámicas que compartirán desde sus cuentas de redes sociales.“Las chicas estarán haciendo una labor de influencers, ya que ellas compartirán con sus seguidores todo lo que hagan rumbo al concurso estatal; antes no te dejaban usar el celular, ahora el celular será tu mejor aliado”.Tres municipios del “Destino Cultural de México” son los que se disputan la sede para el certamen estatal, Irapuato, Guanajuato y Silao.“Quiero que sea en noviembre para sumarme a las actividades del Mes de la Moda y hacer dinámicas con las chicas como pasarelas”.Edad: 27 añosCiudad: AbasoloProfesión: Licenciada en diseño industrial“Me ha gustado mucho participar en certámenes de belleza, yo había participado y el año pasado fui reina de mi ciudad y la verdad es una experiencia inolvidable. Es un gran sueño”.Edad: 18 añosCiudad: SalamancaProfesión: Estudiante“Quiero representar a mi Estado; me parece que tengo las cualidades necesarias, una reina no sólo es cuestión de físico sino de talento intelectual y belleza interior, además de valores”.Edad: 22 añosCiudad: LeónProfesión: Licenciada en logística de eventos y servicios“Siempre me ha gustado ayudar a la sociedad y siento que con esta oportunidad podría hacer más por ellos, motivarlos a llegar más allá y que siempre vean sus objetivos y sus metas”.Edad: 22 añosCiudad: CelayaProfesión: Estudiante“Creo que no sólo se busca una belleza física sino una belleza interior, están buscando una belleza integral y quiero poner el nombre de mi Estado muy en alto. Creo que tengo la capacidad y fortaleza para cumplir con las obligaciones que implica llevar la corona”.Edad: 21 añosCiudad: LeónProfesión: Estudiante“Ganar la corona de un certamen de belleza ha sido mi sueño; siempre he querido representar a mi ciudad, a mi Estado y en el futuro, a mi País. También deseo motivar a más chicas a que participen, porque es una experiencia muy bonita”.Edad: 23 añosCiudad: LeónProfesión: Licenciada en diseño industrial“Tengo la capacidad para llevar la corona de mi Estado y estaré muy comprometida con el certamen; tengo las cualidades que buscan, además de belleza física e interior soy una persona preparada que sabe lo que quiere”.Edad: 19 añosCiudad: LeónProfesión: Estudiante“Creo que el concurso no sólo es una muestra de belleza, sino que es algo más como el porte de la mujer que representa a su Estado o País, también es la muestra de una mujer preparada y dispuesta a cumplir cualquier reto que se le presenta”.Edad: 24 añosCiudad: SalamancaProfesión: Licenciada en gestión empresarial“Me gustaría ser una de las elegidas porque me siento con las capacidades que se necesitan. Soy una mujer comprometida y me gustaría ser una inspiración para otras mujeres salmantinas”.Edad: 26 añosCiudad: LeónProfesión: Licenciada en ciencias de la comunicación“Creo que tengo lo necesario para representar dignamente a mi Estado; tengo el carácter necesario, la estatura requerida, porte, elegancia y estoy preparada académicamente”.Edad: 19 añosCiudad: IrapuatoProfesión: Estudiante“Con este concurso busco desarrollar y explotar mis habilidades y conocimientos, así mismo me gustaría ser una portavoz de mi Estado y ayudar a la sociedad”.