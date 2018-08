Canelo y Golovkin listos a un mes del pesaje

A través de redes sociales, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo publicó una imagen sobre la preparación de Saúl Álvarez.



El "Canelo" y Golovkin cumplieron con el pre pesaje obligatorio de cara a la pelea que tendran el 15 de septiembre en las Vegas.



"Gennady Golovkin y Canelo Álvarez han cumplido con el WBC con 30 días de peso obligatorio y están bajo las 176 libras límite. Gennady con 168.3 libras y Canelo con 167.4, ambos en bien en camino a su pelea en septiembre", escribió.

