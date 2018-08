"Lamentablemente no hemos podido ganar, pero esperemos que mañana lo podamos hacer, es una buena oportunidad para que los muchachos se muestren y tenemos toda la intensión de clasificar a la siguiente fase de la Copa", comentó el director técnico al finalizar el entrenamiento de hoy.



"Ojala la gente pueda acompañarnos mañana, yo se que no les hemos dado los resultados que se merecen y esperamos puedan acompañarnos, nos den una oportunidad y puedan salir contentos del partido", finalizó.

A jugar al tú por tú



"Si ganamos todavía tenemos esperanzas de poder clasificar en la copa, eso sería muy bueno para el equipo y estaríamos de lleno en las dos competencias; tanto en el torneo local como en la copa, es bueno como proyección para tener confianza", comentó el jugador.



"No son fáciles (los viajes), hemos viajado a Torreón, regresamos y tuvimos anteriormente otro partido entre semana, vamos a Mérida, otro viaje largo y entonces tenemos este partido a mitad de semana y lo que quiere el profe es que nos recuperemos al 100% y a eso nos dedicamos estos días previos al partido", señaló.

Previo al encuentro del Club Celaya contra el actual campeón Santos Laguna, en la jornada 4 de la Copa Mx,El director técnico, ya que es un equipo de primera división, que tiene bueno jugadores, pero sabrán comportarse a la altura.para lo que tienen que hacer, que lamentablemente no han sido contundentes, siendo el problema en diferentes partidos pero esperando que mañana se les pueda abrir el arco y obtener un buen resultado.El juego que este miércoles tendrá Celaya, será decisivo para la clasificación, situación que tienen contemplada, por lo que tienen la completa intensidad y ganas de hacer un buen trabajo.Durante el entrenamiento que tuvieron, se pudo observar que se enfocaron en tiros de larga y corta distancia, además de remates y trabajo en equipo.El mediocampistase han estado preparando para el encuentro de mañana.Resaltó que han hecho un buen trabajo; a secas, por que no han tenido el resultado que se pretende, pero en funcionamiento han jugado al tú por tú, contra el Pachuca como a Santos.En estos días han estado trabajando, pero no tanto para evitar una sobrecarga o generar fatiga en algún jugador, tanto en los partidos como en los viajes.Sobre el estar jugando dos torneos al mismo tiempo, señaló que es bueno por que los mantienen en competencia y sirve para darle oportunidad a los jugadores que no tienen tanta participación en Liga y los vuelve más competitivos.