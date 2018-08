Acasi un año de haberlo despedido, Xolos de Tijuana enfrenta un juicio de Eduardo Chacho Coudet, quien reclama 300 mil dólares más intereses ya que aduce que no se cumplió con el acuerdo de pago en torno a su salida.Según un documento al que tuvo acceso en exclusiva Súper Deportivo, el Chacho demandó a Xolos ante la FIFA el 18 de junio debido a que dice que le pegaron sólo tres de los seis meses que se habían acordado como rescisión por interrumpir su contrato.Tijuana aduce que le abonó eso debido a que, una vez que consiguió trabajo en Racing de su país, no correspondía cancelar el monto restante. No obstante, los abogados de Coudet aseguran que eso no figuraba en el finiquito del vínculo y por eso reclama 300 mil dólares más los intereses correspondientes, que deberán ser fijados por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.Si bien se espera que haya un veredicto cerca de fin de año, las partes están en conversaciones para tratar de llegar a un entendimiento y evitar que el pleito sea dirimido por el ente rector del fútbol a nivel mundial.El argentino llegó a Xolos a mediados del año pasado y, luego de no haber podido ingresar a los playoffs, fue despedido cuando todavía quedaban dos fechas de la fase regular, a fines de octubre de 2017. Desde diciembre de ese año, “Chacho” es el entrenador de Racing, uno de los denominados cinco grandes de su país.