Chivas, sin dinero y sin talento

En Guadalajara se hace todo lo posible por resolver el tema de los dineros.... La tan comentada reestruturación nanciera es en lo que más se ha concentrado José Luis Higuera y sus huestes, pero a futuro, esto puede afectar al Guadalajara y gravemente.



Para que las nanzas de las Chivas estén sanas de nueva cuenta, se ha producido una grave fuga de talentos, jugadores que llegaron al equipo con la misión de ganar títulos y formar una dinastía, se han ido por la puerta de atrás, desechados por los técnicos u obligados por la apuración de tener capital constante y sonante para que el club siga funcionando.



Esto ¿qué ha provocado? que los resultados deportivos del Rebaño sean menos que pobres... Que el equipo arrastre el prestigio jornada a jornada, que las derrotas sean constantes y las victorias pocas.



Si el paso de las Chivas sigue siendo irregular, todo ese dinero que se están ahorrando al nal ni siquiera lo podrán disfrutar, ya que la parte deportiva está siendo afectada y de cara para al torneo 2019-2020 habría problemas de descenso.



Sí, para ese torneo, en un año más, el Guadalajara sería último, en la tabla de cocientes por lo que para mantenerse en la Liga MX, tendría que desembolsar la no despreciable cantidad de 120 millones de pesos...



Y si se llega a esos extremos... ¿dónde quedó el mentado ahorro? Chivas, en los últimos años se ha desprendió de jugadores como José Juan Vázquez a quien vendió a Santos Laguna por 3.9 millones de dólares; Carlos Peña, del que recibió 2.8 mdd del Rangers de Escocia y de Rodolfo Pizarro al que traspasó a los Rayados de Monterrey por una cifra, extra oficial de 17 millones de dólares.



Esto sin contar los 8 millones que se perdieron al no renovar a Oswaldo Alanís, y los casi 5 que se ahorraron por no comprar a Rodolfo Cota. El presente de Guadalajara se trata de sobrevivir, pero el futuro se ve cada vez más cerca del abismo.



La fuga de talentos le puede salir muy cara al club más popular de México, que poco a poco pierde blasones y gana en incertidumbre. (Con información de Daniel Blumrosen).