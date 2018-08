La misa se dará en la Parroquia del Sr. de la Salud en Barrio Arriba, este miércoles a las 8 de la noche. Posteriormente se celebrará una cena - baile.

Partidos del sábado 18 de agosto

Como parte de la celebración del Aniversario número 90 de Unión de Curtidores, habrá una misa.El próximo, que comenzarán a partir de las 9:30 de la mañana.TambiénUnión de Curtidores fue fundado el 15 de agosto de 1928.9:30 am . Unión de Curtidores Intermedia vs Invitado Categoría Juventudes Mayor11:30 am. Unión de Curtidores Interclubes vs Juventudes Cat. Libre2:00 pm Veteranos de todos los clubes3:00 pm Unión de Curtidores vs Club León Cat. Masters 70.