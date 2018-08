renunció aly denunció engaños y traiciones de parte de su directiva, mientras que, el dueño de los, acusó al entrenador de ser un "mandilón" y tener traumas por derrotas pasadas.A través del programadeaceptó que en los recientes tres meses trabajó sin contrato, pues confiaba en la promesa de que recibiría su pago."Me engañaron y traicionaro...quizá sí (soy culpable) , por haber confiado en la gente que me dijo que me iban a pagar y me traicionó", contó Memo en el programa conducido por"(Al inicio del torneo) no tuvimos un contrato, empezó a pasar el tiempo, no se cumplieron algunas cosas que habíamos acordado de refuerzos, seguía pasando el tiempo, no teníamos contrato, empezaron a pasar los meses sin cobrar y lo que nos decía Mario (Trejo, director deportivo) es que nos iban a pagar, que el contrato lo iban a respetar, que si no firmábamos contrato él se iba con nosotros.“Nosotros creímos y con las ganas de seguir y el compromiso que teníamos, pues seguimos adelante con el equipo, arrancó el torneo, seguimos semana a semana preguntando de nuestra situación en cuanto al contrato, el dinero y nos daban largas hasta que el final, ayer nos dicen que no habrá contrato y nos van a pagar los meses que nos debían”, explicó Vázquez, campeón del futbol mexicano con Pumas y subcampeón con Cruz Azul.“Entonces nos sentimos engañados, traicionados, afectados, vimos que no había caso seguir porque no era del interés de la directiva que siguiéramos ahí, no fue tanto el dinero sino por el trato, el engaño y la traición”, destacó.Minutos más tarde,pidió dar su réplica en el mismo programa y en todo momento puso a Vázquez como culpable del mal momento deportivo de losn Tiburones, con todo y que fue Memo quien los dirigió para salvarse del descenso en el torneo anterior."Si nos salvamos, fue porque Lobos no hizo o que tenía que hacer, pero el señor (Memo Vázquez) hizo un mal trabajo...tengo que decirlo con todas sus letras, el señor es un mandilón y lo que debe de hacer es ya quitarse esos traumas de cuando perdió la final con el América, que perdió la final de una manera increíble y tiene traumas por eso", lanzó Kuri, exdiputado federal.Además, aceptó que Vázquez trabajó sin contrato, "pero en mi equipo no le di contrato a Reinoso, a ninguno de mis técnicos, porque me gusta respetar la palabra, me gustan los hombres de palabra, no como este señor Vázquez, que no respeta", remató.