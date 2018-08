VIDEO. Ariana Grande sorprende en versión alterna de 'Titanic'

Ariana Grande fue la invitada especial al programa más reciente “The Late Late Show”, conducido por el carismático James Corden.

demostró su gran talento como cantante y como actriz,

“Just Dance”

“Shape of You”

“Timber”

“Ice Ice Baby”

“My Heart Will Go On”

James Corden y Ariana Grande eb "The Late Late Show"./ Foto: EspecialEl sketch en el que participó la cantante, dejó sorprendidos a todos, puesal recrear varias escenas de la película “Titanic” (1997), con éxitos de otros colegas."Tonight we've got 13 songs, nine sets, one take and zero pressure" ("Esta noche tenemos 13 canciones, nueve escenarios, una toma y cero presión"), explicó el presentador. La cantante y el humorista interpretaron canciones tan conocidas comode Lady Gaga,de Ed Sheeran ode Kesha, mientras se desplazaban por todas las escenas de la película.Ariana Grande y James Corden en una romántica escena de "Titanic"./ Foto: EspecialDesde el desesperante momento en el que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, protagonistas de la cinta, se encuentran en la proa del barco, pasando por el desnudo en el sofá, hasta el choque contra el iceberg, con el temade Vanilla Ice.Ariana y James en la escena del 'desnudo'./ Foto: EspecialPero sin duda, el momento más conmovedor fue cuando Ariana y James interpretaron juntos, el tema principal de la historia, que en su tiempo, encumbró a Celine Dion.Mira el video de esta versión alterna de "Titanic".