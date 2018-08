El costoso regalo que le compró Travis Scott a Kylie Jenner

“Feliz cumple esposita, te amo mami, eres mi corazón, mi costilla, mis dedos y todo. Que Dios continúe bendiciéndote a ti y a tu espíritu. Esta marca en tu vida es el inicio de más grandeza”.

El rapero de 26 años, Travis Scott, 'cortó una flor de su jardín' y se la regaló a su pareja y madre de su hija, Kylie Jenner.Ya vimos una probadita depero obviamente eso no fue todo, y la empresaria recibió un regalo valorado en miles de dólares.Se trata de un Rolls Royce blanco, de los años cincuenta... utilizado en bodas, muchas veces.La modelo e 'influencer' no tardó en presumirlo en Instagram.(¿Mensaje oculto?, ¿Travis se quiere casar?) Scott compartió un clip en Snapchat con Kylie sorprendida al ver su regalo y todas las rosas con las que le decoró su casa.Esperen, eso no es todo; de las cosas que compartió en sus redes, sabemos que varias marcas le enviaron regalos (tenis, una botella de Don Julio entre ellos, y una mesa rosa de Ping-Pong) y su familia también le regaló cosas como esta: