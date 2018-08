Utiliza tus Redes Sociales para ganar clientes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El último estudio de la Asociación de Internet (AMIPCI) sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, encontró que la principal actividad que realizan los internautas es conectarse a las Redes Sociales. Esto lo hace para los negocios un medio importante e ideal para encontrar clientes potenciales. A continuación, te compartimos algunos consejos de qué hacer.La misma AMIPCI señala que en México, las dos redes sociales más utilizadas son Facebook en una proporción de 95% y WhatsApp con 93%, seguidas de YouTube con 72%.Aunque solo un 15.9% de la gente se conecta a Internet para ordenar o comprar, lo cierto es que representa un mercado latente que puede ser de gran provecho para las marcas.No es lo mismo hablarle a un público joven que a un adulto mayor, el lenguaje y los tipos de recursos a utilizar serán distintos.que incluyen edad, ubicación, sexo, ingresos, etcétera.Para convertir a un usuario en un cliente se requiere tiempo para construir una relación. El punto de partida de ésta justamentepor ejemplo, un medio de contacto como es el correo.Muchos sitios utilizan esto como estrategia para ir generando una base de datos de usuarios a quienes posteriormente contactan por este medio para darles a conocer sus ofertas, promociones, productos, etcétera.Lo anterior es conocido como Lead Magnet que no es más que ofrecer un contenido gratuito a cambio de algo, por ejemplo, un e-book, podcast, un minicurso, descuentos exclusivos, productos demos, muestras gratuitas, etcétera.En un inicio los hashtags estaban solo disponibles para Twitter, hoy en día pueden ser utilizados en redes sociales como Instagram y Facebook.en las Redes Sociales por temas. Mucha gente busca dentro de éstas temas que le son afines, por tanto, necesitas pensar cuáles son los #hashtags que identifican tu negocio. Además, te permite crear uno propio de tu marca, con el cual tus clientes etiqueten sus visitas y cuando consuman tus productos contando sus propias historias.Las reglas son no incluir demasiados en tus publicaciones, que realmente identifiquen a tus publicaciones, esto es no es válido colocar un #hashtag que no tenga nada que ver con el tema y finalmente #nocrearhashtagsexcesivamentelargos.Si ya decidiste subirte al barco de las Redes Socialesescucha lo que te dicen, contesta sus cuestionamientos. Las Redes Sociales son un canal de comunicación directa con los clientes y clientes potenciales, aprovecha para ir generando una relación con ellos.Con información de https://info.premo.mx/redes-sociales-para-ganar-clientes/