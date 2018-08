La respuesta al '¿qué me pongo?' ya está aquí

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Recuerdas la película "Pretty Woman"?Especialmente la escena en la quey varias dependientas le muestran las prendas que creen que mejor le quedarán. La mujer entonces solo tiene que dejarse aconsejar y ya no hacerse la habitual pregunta: '¿qué me pongo?'.Una sensación como la de esa "Mujer Bonita" es lo que buscan transmitir los servicios de personal shopper en Internet que ofrecen Lookiero y Coomo.Debido a una vida ajetreada, estas tiendas online se aprovechan -para bien- de la falta de tiempo de las personas, y de que a todos nos gusta recibir sorpresas, pues al mandarnos una prenda, es una especia de regalo inesperado.El habitual “¿Qué me pongo?” revolucionado con la tecnología y con la comodidad del comercio electrónico es un negocio que va en aumento.El funcionamiento de estos servicios, por muy pocas diferencias, es similar. La clienta o cliente se registra en la página y brinda información necesaria para que un personal shopper sepa qué es lo que busca: talla, estilo, ocasión, forma de la silueta, etc. El experto elige varias prendas, las pone en una linda caja con ellas, y la envía al cliente, quien puede elegir con qué se queda y devolver lo que no sin costo extra.Para todos los presupuestosLookiero, el más conocido de estos servicios, fue creado por Oier Urrutia, quien ya había visto en Estados Unidos empresas similares, como Stitch Fix, pero se dio cuenta que en España no había algo parecido y decidió replicar el modelo.Coomo, orientada al público masculino, fue creada por Clara de la Santa, siguiendo el mismo ideal de Urrutia.“La tecnología no era difícil, pero la clave era la moda, y yo no entendía de ese mundo”, dice Urrutia. Así que contrató a una personal shopper, María Uranga, y a un director de compras, José Iraolagoitia, con tres décadas de experiencia, que ayudaron en una selección de 25 o 30 marcas europeas y ahora manejan un centenar.Así nació Lookiero en febrero de 2016. Al año siguiente facturó 3.5 millones de euros, ocho veces más que el año anterior. Este año, ya con 250 mil clientas registradas esperan “multiplicar” lo del año pasado. El mismo 2016 abrieron en Francia y este año lo harán en Reino Unido, con estilistas propios para cada región.Desde casaOier Urrutia el creador de Lookiero, destaca la flexibilidad y comodidad de este negocio, que permite al cliente probar las prendas y sus posibles combinaciones sin tener que salir de casa, y devolver lo que no les guste o no les quede.Además, las devoluciones que hacen los clientes, sirven para conocerlos mejor en pedidos posteriores.